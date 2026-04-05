Deniile din Săptămâna Patimilor la Catedrala Patriarhală. Episcopul Paisie Sinaitul: „Fiţi statornici în iubirea voastră faţă de Cel care suferă pentru noi”

Creştinii ortodocşi participă, în Săptămâna Patimilor, la slujbele numite Denii, parte importantă a parcursului anual al Bisericii. La Catedrala Patriarhală, slujbele vor fi oficiate de duminică până vineri, începând cu ora 17:00, și vor fi transmise în direct de Trinitas TV pe YouTube, precum și pe paginile de Facebook ale Trinitas TV, Agenţiei de ştiri Basilica şi Radio Trinitas.

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a îndemnat credincioşii să fie aproape de Iisus pe drumul Crucii, să împărtășească suferinţa Mântuitorului și să creadă în Învierea Lui. Ierarhul a subliniat importanța participării la Denii pentru a fi „statornici în iubirea noastră faţă de cel care suferă pentru noi”.

„Chiar dacă avem un program încărcat, chiar dacă avem multe lucruri de rezolvat, dar chiar tocmai pentru că uităm de noi şi de problemele noastre pentru a fi alături de Iisus, El Însuşi, în mod minunat, va purta toate problemele şi grijile noastre. Noi, oamenii, în general, atunci când avem pe cineva drag din familia noastră sau cineva apropiat care suferă, ne mobilizăm destul de uşor şi lăsăm totul deoparte pentru a-l ajuta.

Acum, în săptămâna aceasta care urmează, în care am intrat cu ziua de astăzi, suferă cel care ar trebui să ne fie nouă cel mai drag, mai drag decât oricine şi decât orice din lumea aceasta. Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, suferă cu trupul pentru noi oamenii, îşi asumă Domnul asemenea suferinţă pentru a ne scăpa pe noi de suferinţa şi de moartea cea veşnică. Nu ni se cere decât să fim alături de El, să fim statornici în iubirea noastră faţă de El, cel care suferă pentru noi. Iar răsplata va fi sigură şi va fi mai mare decât ceea ce am merita noi pentru puţina noastră osteneală. Va fi bucuria Învierii, pe care ne rugăm cu toţii să o gustăm, spre Slava lui Dumnezeu şi spre mântuirea noastră. Amin”, a transmis Episcopul Paisie Sinaitul.

Duminica Floriilor: La prima denie se va citi Evanghelia cu smochinul blestemat, simbol al lipsei roadelor.

Sfânta și Marea Luni: Se va citi Evanghelia de la Matei despre sfârșitul lumii.

Marți: Evanghelia de la Ioan (12,35) – „Puţină vreme mai este Lumina cu voi. Umblaţi până când aveţi lumină, ca să nu vă cuprindă întunericul. Că cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge”.

Miercuri: Evanghelia cu femeia păcătoasă care a uns capul lui Hristos cu mir de mare preţ.

Joia Mare: La denia din seara zilei se citesc cele douăsprezece evanghelii despre patimile, răstignirea şi moartea pe cruce a Mântuitorului.

Vinerea Mare: La Vecernie se scoate în mijlocul bisericii Sfântul Aer (Epitaf), pictat cu punerea Domnului în mormânt. Seara se oficiază slujba Prohodului Domnului, urmată de înconjurarea bisericii cu Sfântul Epitaf și lumânări aprinse, simbolizând înmormântarea Domnului de la Golgota la Mormânt.