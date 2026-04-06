Paștele sigur în farfurie. Cum să alegi carnea proaspătă și să eviți problemele la masă

Republica Moldova. Mesele de Paști aduc bucurie și tradiție, dar pot ascunde și riscuri dacă nu alegem corect carnea. Specialiștii recomandă cumpărarea produselor doar din surse sigure și atenție la culoare, miros și ambalaj, pentru ca masa festivă să fie gustoasă și sănătoasă. În această perioadă, când gospodăriile se aprovizionează pentru fripturi, sarmale sau cozonaci cu carne, regulile simple de igienă și depozitare pot preveni intoxicațiile alimentare.

Autoritățile recomandă achiziționarea cărnii doar din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Supermarketurile, măcelăriile și carmangeriile verifică produsele și respectă standardele de siguranță. Evitați comerțul stradal neautorizat sau sursele obscure, unde nu poate fi confirmată proveniența cărnii.

Culoarea cărnii spune multe despre calitatea ei. Carnea de vită trebuie să fie roșu-aprins sau rubiniu, cu grăsime albă sau ușor gălbuie. Carnea de porc trebuie să fie roz-pal sau roz-trandafiriu, iar cea de pui alb-gălbuie sau roz deschis, fără pete vineții.

La atingere, carnea proaspătă este fermă și elastică. Dacă o apăsați cu degetul, trebuie să revină imediat la forma inițială. Mirosul trebuie să fie neutru sau specific, fără note râncede sau acru. Evitați carnea lipicioasă sau cu mucus.

Carnea ambalată trebuie verificată cu atenție. Evitați lichidul sângeriu în exces, ambalajele rupte sau umflate și cristalele de gheață. Termenul de valabilitate și certificarea sanitară trebuie verificate înainte de a pune produsul în coș. Carnea tocată trebuie preparată în fața cumpărătorului sau să fie atent verificată, culoarea fiind uniformă, nu doar la suprafață.

Spălarea cărnii crude nu este recomandată, deoarece poate răspândi bacterii în bucătărie. Bacteria este eliminată doar prin gătire adecvată. După cumpărare, transportați carnea rapid și feriți-o de căldură.

Păstrați carnea proaspătă la frigider, la 0–4°C, și congelați-o la -18°C dacă nu va fi consumată imediat. Evitați recongelarea produselor decongelate. Carnea trebuie păstrată separat de alte alimente și în recipiente închise. Spălați mâinile, ustensilele și suprafețele după contactul cu carnea crudă.

Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor îndeamnă cetățenii să fie atenți la sursa cărnii, mai ales în perioada sărbătorilor de Paști. Respectarea regulilor simple de igienă și depozitare asigură că masa festivă va fi nu doar gustoasă, ci și sigură pentru toți cei dragi.