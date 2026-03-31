Românii, atenționați de ANSVSA înainte de Paști: Evitați carnea de miel provenită din sacrificări clandestine

Pe măsură ce sărbătorile pascale se apropie, mulți români au pornit deja în căutarea ofertelor la carnea de miel. În timp ce unii aleg să o cumpere din piață, alții se îndreaptă către ferme sau chiar către cei care își promovează marfa pe internet. În acest context, inspectorii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrag atenția că este esențial ca românii să se îndrepte către exploatațiile autorizate și să nu cumpere carne provenită din sacrificarea clandestină a animalelor.

Inspectorii atrag atenția și asupra transportului, care trebuie realizat cu mijloace auto autorizate sau înregistrate.

În ceea ce privește sacrificarea, cea mai sigură variantă este făcută abatorul autorizat, unde regulile de igienă și controlul veterinar sunt garantate.

„Se apropie acea perioadă frumoasă a anului când începem pregătirile pentru masa de Paște. Pentru ca tradiția să rămână o bucurie pentru toată familia, vrem să vă oferim câteva sfaturi despre cum să alegeți corect animalele destinate sacrificării.

De unde alegeți animalele? Vă recomandăm să cumpărați animale doar din exploatații care respectă toate normele sanitare veterinare în vigoare. Este esențial ca animalele să fie identificate conform legii și să aibă o stare de sănătate bună. De asemenea, asigurați-vă că acestea provin din zone unde nu există restricții sanitare din cauza unor boli”, arată inspectorii.

Potrivit inspectorilor ANSVSA, românii trebuie să fie atenți la mai multe aspecte atunci când cumpără miel pentru masa de Paște.

„La ce trebuie să fiți atenți:

Documentele necesare: Verificați ca animalele să fie însoțite de toate documentele de mișcare, inclusiv certificatele sanitare veterinare.

Transportul: Dacă transportați animalele, folosiți mijloace auto autorizate (sau înregistrate, pentru distanțe până în 65 de km) care să asigure igiena și bunăstarea acestora”, adaugă aceștia.

Inspectorii ANSVSA amintesc că sacrificarea ar trebui făcută în abatoare autorizate și că spațiile amenajate temporar pot funcționa doar sub supravegherea medicilor veterinari.

„Vă sfătuim să evitați carnea provenită din sacrificări clandestine, unde nu poate fi demonstrată supravegherea veterinară. Siguranța voastră și a celor dragi este prioritatea noastră”, mai spun reprezentanții Autorității.

Cei care vor să semnaleze nereguli legate de sacrificarea mieilor și comercializarea cărnii sunt îndemnați să sune oricând la Call Center-ul gratuit al Autorității - 0800.826.787.

În prezent, prețul pentru un sfert de miel de aproximativ 2,5 kilograme ajunge la 150 de lei în supermarketuri.