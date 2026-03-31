Se deschid Târgurile de Paște. Cât costă un kilogram de carne de miel

Târgul tradițional de carne de miel pentru sărbătorile pascale va fi deschis începând cu miercuri, 1 aprilie, în Piața agroalimentară din municipiul Sfântu Gheorghe, au anunțat reprezentanții societății Urban Locato. Evenimentul se va desfășura într-un spațiu special amenajat, iar estimările indică un preț al cărnii de miel între 50 și 70 de lei pe kilogram.

Potrivit administrației pieței, în târg vor fi prezenți cinci producători locali care vor oferi carnea de miel în diferite variante: carcasa întreagă, jumătate sau sfert, în funcție de necesitățile cumpărătorilor. Reprezentanții Urban Locato au spus că cererea pentru miel est ridicată doar în perioada Paștelui.

„Prețurile vor fi dictate de raportul dintre cerere și ofertă, fiecare producător stabilind propriul tarif. Estimăm că prețul cărnii de miel va oscila între 50 și 70 de lei pe kilogram”, se arată în comunicat. Toate produsele comercializate provin din surse autorizate și respectă normele sanitar-veterinare în vigoare, participarea fiind condiționată de documentația legală necesară.

Având în vedere că Paștele catolic și cel ortodox nu coincid anul acesta, târgul va fi organizat în două etape, astfel că comercianții de carne de miel vor fi prezenți și pe 8 aprilie, în Piața centrală.

Prețurile produselor de patiserie variază considerabil în funcție de locul de achiziție. Cozonacul din supermarket rămâne cea mai accesibilă opțiune, între 15 și 20 de lei pe bucată, în timp ce variantele din brutării și cofetării pot ajunge între 50 și 100 de lei pe kilogram, în funcție de rețetă și ingrediente.

Pasca artizanală sau premium se vinde, de regulă, între 60 și 120 de lei pe kilogram. Prețurile mai ridicate reflectă calitatea ingredientelor – unt, nuci, rahat sau brânză – și costurile de producție, energie și muncă.

Ouăle, elementul esențial al mesei pascale, au înregistrat și ele creșteri de preț. În supermarketuri, un cofraj de 30 de ouă depășește frecvent 35 de lei, ceea ce înseamnă 1,16 lei pe ou. Pentru ouă bio sau provenite din gospodării, prețurile ajung între 1,59 și 1,95 lei pe bucată.

Produsele gata preparate sunt semnificativ mai scumpe:

Drob de Paște: 100–120 lei/kg

Ouă deja vopsite: 35–40 lei/set

Meniu complet (drob, friptură, garnituri): 200–300 lei pentru câteva porții

Estimările pentru masa completă a unei familii de patru persoane indică costuri care pot depăși 1.000 de lei, în timp ce varianta mai economică ar putea fi între 400 și 700 de lei, în funcție de cantități și preferințe.

Anul acesta, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar cel catolic pe 5 aprilie, ceea ce influențează atât organizarea târgurilor, cât și perioada în care consumatorii își fac cumpărăturile de sărbători.