Cât costă peștele înainte de Buna Vestire. Comercianții spun că se vinde rapid, chiar și la prețuri ridicate

În Postul Învierii Domnului, cel mai lung și mai aspru post din an, există doar două zile cu dezlegare la pește: Buna Vestire, pe data de 25 martie și de Florii, pe data de 5 aprilie. În apropierea acestor date, în piețe apar cantități mai mari de pește și preparate din pește, care se vând rapid, deși unele sortimente au prețuri mari.

Comercianții spun că, în preajma acestor zile, peștele se vinde rapid, chiar dacă unele sortimente, precum calcanul și icrele de știucă, au prețuri foarte ridicate.

În Piața Obor, crapul de Dunăre se vinde cu 27,90 lei kilogramul, carasul din Tulcea costă 19,90 lei, iar plătica se numără printre cele mai accesibile variante, la 14,90 lei kilogramul. Pentru cei care aleg un sortiment superior, somnul și păstrăvul românesc au prețul de 34,90 lei.

Pentru cei care preferă sortimente mai rafinate, opțiunile includ sturionul, nisetrul, dorada și bibanul de mare. Sturionul costă 50 de lei kilogramul, nisetrul ajunge la 45 de lei, dorada este 62,90 lei kilogramul, iar bibanul de mare se vinde cu 54,90 lei kilogramul.

Calcanul proaspăt are cel mai ridicat preț, de 95 de lei kilogramul. La polul opus, roșioara este cel mai accesibil sortiment, cu 10,90 lei kilogramul, potrivit libertatea.ro.

Lista sortimentelor de pește disponibile în Piața Obor include și novacul de Dunăre, la 15 lei. De asemenea, știuca, chefalul și hamsia sărată au prețul de 20 de lei kilogramul, stavridul se vinde cu 24,90 lei, iar bibanul ajunge la 25 de lei kilogramul.

Printre sortimentele disponibile se numără carasul de Dunăre, la 25 de lei kilogramul și crapul sălbatic, la 28 de lei. De asemenea, rondelele de novac costă 28,90 lei, iar păstrăvul eviscerat și cel somonat ajung la 36,90, respectiv 37,90 lei kilogramul.

Macroul proaspăt se vinde cu 38 de lei, rondelele de crap cu 40 de lei, șalăul la 55 de lei.