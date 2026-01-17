Ce au scumpit deja comercianții după majorarea accizelor și ce alte creșteri de prețuri se anunță pentru români în 2026

După majorările de accize intrate în vigoare la 1 ianuarie 2026, comercianții locali resimt presiunea costurilor și au majorat deja prețurile la mai multe categorii de produse. Patronii estimează noi ajustări în februarie 2026, pe fondul efectelor în lanț din taxare și inflație.

Intrarea în vigoare a noilor accize de la 1 ianuarie 2026 a produs efecte imediate în comerțul local. Taxele indirecte majorate pentru carburanți, alcool și produse din tutun au fost transferate rapid în prețurile finale, iar comercianții spun că nu aveau alternative reale.

Accizele se aplică la producție sau import, iar impactul lor ajunge inevitabil la consumator, indiferent de dimensiunea magazinului sau de zona în care funcționează.

Pentru mulți comercianți mici, primele zile ale anului au însemnat recalcularea prețurilor și renegocierea contractelor cu furnizorii, în condițiile în care marjele de profit erau deja reduse.

Cele mai rapide scumpiri s-au văzut la benzină și motorină. Majorarea accizelor a fost aplicată direct la pompă, iar patronii de benzinării spun că diferențele de preț nu țin doar de taxă, ci și de costurile de aprovizionare și de transport, care au crescut simultan.

Impactul imediat al acestor accize este estimat la aproximativ 0,30–0,33 lei pe litru suplimentar pentru benzină și motorină, ceea ce înseamnă un cost mai mare de circa 15–17 lei pentru un plin de 50 de litri.

Pentru comercianții locali, carburantul mai scump înseamnă automat costuri mai mari pentru livrare. Produsele aduse zilnic în magazine, de la alimente la băuturi și bunuri de larg consum, ajung mai scump pe raft înainte ca proprietarii să poată reacționa prin ajustări de preț. Acesta este motivul pentru care multe scumpiri nu au fost aplicate integral în ianuarie, ci sunt amânate pentru luna următoare.

Accizele majorate la alcool au determinat creșteri de preț pentru bere, vin și băuturi spirtoase. Comercianții din retail și HoReCa spun că noile prețuri au fost introduse gradual, mai ales acolo unde exista stoc vechi achiziționat la costuri mai mici.

În cazul produselor din tutun, efectul a fost mai rapid. Acciza mai mare s-a reflectat aproape imediat în prețul pachetelor de țigări, iar patronii de magazine de proximitate afirmă că aceste scumpiri nu pot fi absorbite din marjă, deoarece taxele reprezintă cea mai mare parte din prețul final.

Accizele la băuturile alcoolice au crescut din 1 ianuarie 2026 pentru toate categoriile:

• Bere – acciza urcă de la 5,30 lei/hl grad Plato la 5,83 lei/hl grad Plato. • Vinuri liniștite – de la 10 lei/hl la 11 lei/hl. • Vinuri spumoase – de la 76,19 lei/hl la 83,81 lei/hl. • Alcool etilic – de la 5.316,81 lei/hl alcool pur la 5.848,49 lei/hl alcool pur.

Potrivit patronilor din comerțul local, luna ianuarie a fost doar începutul. Multe firme au încercat să evite scumpiri suplimentare imediat după sărbători, într-o perioadă în care consumul este oricum mai scăzut. În realitate, costurile crescute sunt deja contabilizate și urmează să fie reflectate în prețuri în perioada următoare.

Transportul mai scump, energia mai costisitoare și presiunea fiscală cumulată creează un dezechilibru care nu poate fi susținut pe termen lung fără ajustări de preț.

Comercianții locali estimează că februarie va aduce scumpiri la produse alimentare de bază și la bunuri procesate. Produsele ambalate, cele care necesită transport pe distanțe mari sau depozitare în condiții speciale sunt cele mai expuse creșterilor de preț.

De asemenea, serviciile de livrare și curierat sunt vizate de ajustări tarifare, pe fondul costurilor mai mari cu combustibilul. Patronii spun că aceste creșteri nu sunt rezultatul unei strategii comerciale, ci al unei presiuni directe asupra costurilor operaționale.

Mulți patroni afirmă că spațiul de manevră s-a redus considerabil. În ultimii ani, scumpirile succesive au erodat marjele, iar accizele din 2026 vin într-un moment în care rezervele financiare sunt limitate. În lipsa unor măsuri de sprijin sau a unei stabilități fiscale, alternativa rămâne ajustarea prețurilor sau reducerea gamei de produse.

Această situație afectează în special comerțul mic, unde fiecare creștere de cost se resimte direct în relația cu clientul final.

Majorarea accizelor de la 1 ianuarie a declanșat un lanț de scumpiri care nu se oprește la produsele accizate. Comercianții avertizează că februarie va confirma acest trend, cu prețuri mai mari la alimente, servicii și transport. Pentru consumatori, acest lucru înseamnă că impactul real asupra bugetului lunar abia începe să se contureze.