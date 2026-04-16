Fotbalist din Superliga, condamnat la închisoare cu suspendare

Florinel Ibrian, fotbalist la Unirea Slobozia, a primit o condamnare de 10 luni de închisoare cu suspendare pentru conducere sub influența alcoolului. Decizia instanței vine la trei zile după ce a fost titular în Superliga.

Florinel Valentin Ibrian, mijlocaș al formației Unirea Slobozia, a evoluat ca titular și căpitan în partida disputată pe 12 aprilie 2026 împotriva echipei Petrolul Ploiești. La trei zile distanță, pe 15 aprilie, instanța a pronunțat o sentință de condamnare în cazul său.

Hotărârea a fost luată de Judecătoria Slobozia și nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Judecătorii au decis condamnarea jucătorului la 10 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe”.

În același timp, instanța a dispus aplicarea unei pedepse complementare care presupune interzicerea dreptului de a conduce autovehicule pentru o perioadă de un an, de la rămânerea definitivă a hotărârii.

În baza art. 91 din Codul penal, executarea pedepsei a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de doi ani. Pe durata acestui interval, fotbalistul trebuie să respecte o serie de obligații impuse de autorități, inclusiv prezentarea la Serviciul de Probațiune Ialomița, anunțarea schimbării domiciliului sau a locului de muncă și comunicarea deplasărilor care depășesc cinci zile.

De asemenea, instanța a stabilit ca acesta să urmeze un program de reintegrare socială și să efectueze 70 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Activitățile urmează să fie desfășurate în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public Slobozia și al Centrului de Plasament nr. 3 din subordinea DGASPC Ialomița.

Fapta pentru care a fost condamnat a avut loc în noaptea de 9 decembrie 2024, în jurul orei 02:15, pe bulevardul Cosminului din Slobozia.

Polițiștii au constatat că șoferul emana halenă alcoolică și l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, acesta a fost transportat la Spitalul de Urgență Slobozia pentru recoltarea probelor biologice.

Analizele toxicologice au arătat o alcoolemie de 1,40 g‰ la ora 02:45 și de 1,21 g‰ la ora 03:45.

Audiat în calitate de suspect, fotbalistul a recunoscut consumul de alcool. El a declarat că, deși băuse în ziua precedentă, între orele 15:30 și 21:00, „4-5 beri a câte 500 ml fiecare”, a decis să conducă pe drumurile publice.

În fața instanței, acesta a recunoscut fapta și a solicitat judecarea cauzei prin procedura simplificată a recunoașterii vinovăției.

În actualul sezon din Superliga României, Ibrian a bifat prezențe atât în sezonul regulat, cât și în play-out. A adunat 459 de minute în șapte etape, fiind utilizat inclusiv în ultimele meciuri ale echipei.

În partida disputată împotriva formației CFR Cluj, jucătorul a fost remarcat de Liga Profesionistă de Fotbal, fiind inclus în echipa etapei a 20-a.

Ultima sa apariție a avut loc pe 12 aprilie 2026, în meciul pierdut de Unirea Slobozia cu scorul de 1-2 în fața Petrolului Ploiești.