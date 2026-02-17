Condamnarea lui Dan Șova la trei ani de închisoare cu suspendare, anulată de ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat, marți, condamnarea la trei ani de închisoare cu suspendare aplicată fostului ministru al Transporturilor Dan Șova, având în vedere că faptele s-au prescris.

ÎCCJ a anulat marți, 17 februarie, condamnarea fostului ministru al Transporturilor, Dan Șova, la trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul „CET Govora”, în care a fost acuzat de trafic de influență.

Fostul senator PSD a fost condamnat în iunie 2018 la trei ani de închisoare cu executare, fiind eliberat după aproximativ șase luni, după ce pedeapsa i-a fost anulată în baza unei decizii prin care CCR a constatat nelegalitatea constituirii completurilor de cinci judecători de la Înalta Curte. La rejudecare, în noiembrie 2021, Curtea de Apel București l-a condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Ulterior, în apel, ÎCCJ a modificat hotărârea și a stabilit o pedeapsă de trei ani cu suspendare.

Dan Șova a contestat decizia Înaltei Curți printr-un recurs în casație, iar instanța supremă i-a admis marți, 17 februarie, cererea, constatând că faptele s-au prescris. Totuși, măsura confiscării sumei de 100.000 de euro de la fostul ministru a rămas în vigoare.

„Admite recursul în casaţie declarat de inculpatul Şova Dan-Coman împotriva deciziei penale nr. 90/A din data de 01 martie 2023 pronunţate de ÎCCJ, în dosarul nr. 3070/1/2021. Casează, în parte, decizia penală recurată, numai în ceea ce priveşte soluţia de condamnare a inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. În baza art. 448 alin. (2) lit. a) teza a II-a din Cpp, raportat la art. 438 alin. (1) pct. 8 din Cpp, reconfigurat prin Decizia nr.50/2025 a Curţii Constituţionale şi art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Şova Dan-Coman pentru infracţiunea de trafic de influenţă. Anulează formele de executare emise în cauză cu privire la inculpatul Şova Dan-Coman. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale recurate care nu sunt contrare prezentei hotărâri. Definitivă”, este soluția ÎCCJ.

Procurorii DNA au susținut că, între octombrie 2011 și iulie 2014, Dan Șova a pretins și a primit 100.000 de euro de la un denunțător, în schimbul exercitării influenței pe care o avea pe lângă Mihai Bălan, director general al CET Govora la acel moment. Potrivit anchetatorilor, intervenția ar fi vizat încheierea unor contracte de asistență juridică cu o anumită societate de avocatură, sub forma unor abonamente lunare în valoare de 10.000 de euro.

Anchetatorii au susținut, de asemenea, că Mihai Bălan a provocat un prejudiciu de peste 1,3 milioane de lei în dauna CET Govora. Suma ar fi fost plătită lunar, în baza celor două contracte, iar firma de avocatură ar fi obținut foloase necuvenite în același cuantum. Societatea de avocatură a emis lunar către CET Govora, între decembrie 2011 și decembrie 2012, facturi pentru serviciile de asistență juridică prestate. În același interval, senatorul a încasat de la firma de avocați suma totală de 60.000 de euro.

În a doua perioadă contractuală, Dan Șova a încasat un comision în valoare totală de 40.000 de euro. Cea mai mare parte a sumei a fost direcționată direct pentru achitarea unei datorii rezultate din cumpărarea de la fostul deputat Cristian Rizea a unui imobil din București.