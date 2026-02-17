PNL amenință cu ieșirea de la guvernare: PSD nu joacă corect, ei joacă doar politic. De ce am rămâne

Liberalii nu ar mai avea motive să rămână într-o coaliție de guvernare cu Partidul Social Democrat (PSD) dacă reformele promise electoratului de dreapta nu vor fi implementate, a declarat deputatul PNL Robert Sighiartău. Parlamentarul consideră că partidul trebuie să analizeze situația politică în perioada următoare și să decidă asupra continuării colaborării, în cazul în care obiectivele asumate nu vor putea fi realizate.

Liberalul acuză PSD că acționează strict după calcule politice și că a încercat să slăbească poziția premierului Ilie Bolojan.

„Nu văd de ce am mai rămâne la un moment dat într-o coaliţie cu PSD, dacă nu vom reuşi să implementăm reformele pe care cetăţenii şi electoratul de dreapta le aşteaptă”, a declarat Sighiartău la RFI România.

El a afirmat că social-democrații nu ar acționa corect în actualul parteneriat politic.

„PSD nu joacă corect, ei joacă doar politic, joacă doar la speculă. Asta s-a văzut şi în săptămânile trecute, când PSD a început o ofensivă împotriva premierului Ilie Bolojan, tocmai pentru a-i vulnerabiliza poziţia de prim-ministru şi pentru a-i scădea popularitatea. Lucrul bun care s-a întâmplat e că reforma administrativă, reforma bugetară merge înainte”, spune deputatul liberal.

Robert Sighiartău consideră că PNL trebuie să analizeze, după câteva luni de guvernare, dacă reformele asumate prin programul comun pot fi duse la capăt.

El a menționat măsuri precum reducerea cheltuielilor statului, limitarea risipei bugetare și eliminarea privilegiilor.

„La un moment dat, PNL trebuie să facă o evaluare, după câteva luni, pentru a vedea dacă reuşim să ne punem în aplicare ideile de dreapta care au fost convenite în programul de guvernare şi aici mă refer la reducerea costurilor statului, la reducerea risipei, la eliminarea privilegiilor”, a explicat el.

Deputatul a afirmat că, în cazul în care reformele nu vor putea fi implementate alături de PSD la nivelul coaliției, PNL va trebui să ia o decizie politică, avertizând că lipsa rezultatelor ar afecta credibilitatea partidului.

El a subliniat că liberalii nu ar mai avea motive să rămână la guvernare dacă nu vor reuși să pună în aplicare reformele așteptate de cetățeni și de electoratul de dreapta.

Întrebat dacă liberalii ar trebui să iasă de la guvernare în cazul în care reformele sunt blocate, deputatul a confirmat această posibilitate.

„Da, trebuie să reconsidere poziţia pe care o are în coaliţie, pentru că atunci rolul nostru, chiar şi cu cei 14% şi cu suportul acesta electoral, nu mai are nici un fel de relevanţă în actuala guvernare”, a mai spus liberalul.