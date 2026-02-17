Grindeanu, după discuțiile din coaliție: Ne uităm în buzunare, sunt goale, dar propaganda de dreapta spune că e bine

În urma ședinței Coaliției de guvernare, președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a atacat din nou pe premierul Ilie Bolojan. Într-o intervenție la România TV, liderul PSD a criticat reducerile de pensii și salarii, precum și concedierile propuse de Executiv.

Sorin Grindeanu a afirmat că guvernarea trebuie să fie orientată spre bunăstarea oamenilor, iar rolul premierului este să crească salariile și pensiile, nu să taie venituri sau să concedieze pentru a-și crea merite personale.

„Guvernezi pentru oameni, scopul tău trebuie să fie ca oamenii să trăiască mai bine, să aibă salarii și pensii mai mari, nu să-ți faci un titlu de glorie în a da oameni afară și a reduce pensiile și salariile”, a declarat Grindeanu.

Deși coaliția a decis să oprească reducerea anvelopei salariale pentru anumite categorii de bugetari, liderul PSD a criticat în continuare propunerile lui Bolojan.

„Am mai văzut zilele acestea o chestiune care sper să fie uitată. Am auzit că suntem într-o recesiune pozitivă, un concept pe care nu-l mai întâlnisem. Ne uităm în buzunare, sunt goale, dar propaganda de dreapta spune că e bine. Trebuie să înceteze abordarea care susține că salariile și pensiile mari trebuie reduse, că așa ar fi economia reală. Nu!”, a mai afirmat Grindeanu.

În contextul negocierilor pentru buget, Sorin Grindeanu a evidențiat prioritățile PSD: menținerea investițiilor la nivelul autorităților locale, pachetul social pentru pensionari, majorarea alocațiilor pentru copiii vulnerabili și corectarea contribuției de CASS pentru veterani și alte categorii defavorizate.

De asemenea, Sorin Grindeanu a explicat că bugetul trebuie discutat în funcție de priorități clare. Prima este finalizarea PNRR până la jumătatea acestui an și asigurarea cofinanțării pentru proiect.

„În primul rând, cred că bugetul poate fi discutat pe anumite priorități. Până la jumătatea acestui an trebuie să se închidă PNRR, iar cofinanțarea pentru proiect trebuie asigurată – aceasta ar fi prima prioritate”, a arătat el.

A doua prioritate legată de buget se referă la autoritățile locale, unde investițiile trebuie menținute la nivelul anului precedent, explică Grindeanu.

A treia prioritate vizează pachetul social, iar PSD susține asigurarea pensiilor și ajutoarelor one-off, precum și corectarea deficiențelor legate de CASS pentru veterani, deținuți politici sau mame, toate aceste aspecte fiind necesare pentru a fi remediate, a mai adăugat Grindeanu.

Liderii Coaliției de guvernare au stabilit, după o ședință de aproape patru ore la Palatul Victoria, o serie de excepții de la tăierile de cheltuieli din administrație. Printre acestea se numără educația și sănătatea. De asemenea, Guvernul ar putea veni cu modificări în privința taxelor locale.