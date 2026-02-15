Inevitabila coaliție PSD-AUR. Bruxelles-ul va fi practic și va accepta AUR la guvernare 

Deși electoratul tradițional anti-PSD respinge clar ideea unei guvernări PSD-AUR, se pare că este cam tot ce a mai rămas de făcut. România va proba și această formulă politică, nu doar pentru că exprima dorința curentului majoritar, împreuna PSD și AUR sunt spre 60%. Dar și pentru că blocajul politic din coaliția de acum nu mai are niciun sens.

În tabloul politic cenușiu din acest moment, există un sigur element clar: că PSD nu poate recâștiga electoratul pierdut la AUR. Tot ce rămâne de făcut PSD este să accepte această nouă stare de fapt și să obțină o negociere bună cu AUR pentru o formulă de colaborare politică care este firească pentru electoratul celor două partide.

Electorat care este marcat de nemulțumirea majoră față de măsurile de echilibrare bugetară luate de guvernul Bolojan. Nemulțumirea ține însă nu doar opinia față de situația economică de moment și de creșterea taxelor și impozitelor, ci reflectă tensiunea acumulată după anularea alegerilor din 2024 și o contestare dură a establishmentului politic actual, plus, evident, opinii critice față de UE.

Asta este baza coaliției PSD-AUR, reflectând starea unei majorități a românilor, în acest moment și nimic din ce s-a întâmplat după numirea guvernului Bolojan nu a detensionat această stare de spirit, ci dimpotrivă. AUR are într-adevăr calcule de făcut despre beneficiile și costurile intrării la guvernare, însă lucrurile se schimbă când toate interesele se aliniază.

De ce are PSD nevoie de o formulă prin care să primească acceptarea măcar tacită a Bruxelles-ului? PSD este membru S&D, socialiștii europeni, care au reguli destul de stricte privind colaborarea cu partide radicale. Chiar mai important, orice guvern ar fi, depinde de sprijinul și acordul UE pentru fonduri, PNRR, fonduri de coeziune și sprijin politic în Consiliul UE.

Prioritatea liderilor politici europeni însă, este acum gestionarea relației cu SUA și poziționarea antagonică față de curentul MAGA. UE are nevoie de România ca stat stabil și politic predictibil la granița Uniunii, mai ales în contextul efortului - care se va întâmpla la un moment dat - de reconstrucție al Ucrainei. Politicienii europeni sunt pragmatici. Pot accepta o formulă de guvernare care inițial nu intra în calculele lor, în condițiile în care România rămâne pe o traiectorie cât de cât apropiată de Bruxelles.

Acceptarea europeană nu înseamnă neapărat un „OK oficial”, ci lipsa opoziției explicite. În definitiv, la începutul anului, AUR a fost primit într-o familie europeană acceptată de politica mainstream europeană: Partidul European al Conservatorilor și Reformiștilor. În plus, chiar Popularii europeni, principala forță politică în Europa, au deja tot mai mult colaborări cu grupurile de extremă dreapta în Parlamentul European.

AUR poate da semnale de schimbare, sugerând posibilitatea unei poziționări mai apropiate de sensibilitățile politice ale UE. Lideri ca Dan Dungaciu și Petrișor Peiu sunt figuri mai temperate, și în plus, discursul despre „suveranism european” sugerează că partidul își pregătește o imagine mai moderată, nu atât de pro-MAGA ca a lui George Simion. Toate acestea reduc anxietățile Bruxelles‑ului și ajută acceptarea AUR într-o formulă de guvernare.

Blocajul administrativ este un alt simptom al epuizării actualei guvernări. Reforma administrației nu poate avansa fără avizele ministerelor implicate, iar opoziția deschisă a unor miniștri PSD, ca Ministerului Agriculturii, de a aproba ordonanța privind tăierile bugetare, poate bloca inclusiv adoptarea bugetului.

O reconfigurare a coaliției PSD–PNL, după plecarea lui Bolojan, prin voința PNL, ar fi însă o peudo-soluție. Atât PSD, cât și PNL sunt instituții politice de administrare a puterii, fără conectare minimă de încredere cu electoratul pentru a mai putea răspunde tensiunii de acum. Orice nouă formulă PSD–PNL nu ar duce la nicio ameliorare a nemulțumirii în plan social. Ar fi doar un pas intermediar către inevitabila guvernare PSD–AUR.