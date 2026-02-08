Primarul PSD al Buzăului: La ce face conducerea, ne îndreptăm spre o alianță cu AUR

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, avertizează că PSD se apropie de o posibilă alianță cu AUR, din cauza deciziilor președintelui Sorin Grindeanu și ale conducerii naționale a partidului. Toma a precizat însă că va rămâne în PSD până la finalul mandatului său de primar, menționând că o eventuală demisie i-ar duce la încetarea mandatului.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat la Digi 24 că acțiunile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, și ale conducerii naționale apropie partidul de o alianță cu AUR. „Nu ştiu, sper să nu se întâmple acest lucru, dar la ce joacă domnul Grindeanu şi echipa de la Bucureşti, ne îndreptăm spre alianţa cu AUR. Nu ai altă soluţie”, a spus Toma.

El a fost întrebat dacă o astfel de alianță s-ar putea produce până la alegerile parlamentare, însă nu a oferit un termen concret, subliniind doar că direcția actuală a partidului îl îndreaptă spre această situație.

Constantin Toma a declarat că liderul AUR, George Simion, cere alegeri generale anticipate, invocând evenimentele din Statele Unite și raportul privind presupusa anulare a alegerilor.

El a fost întrebat dacă va demisiona din PSD în cazul în care partidul său încheie o alianță cu AUR, fără a oferi însă un răspuns concret în acest context.

Primarul municipiului Buzău a declarat că va rămâne în PSD până la sfârșitul mandatului pentru a nu-și pierde postul de primar. El a subliniat că a muncit și continuă să muncească pentru comunitatea buzoiană. „Trebuie să rămân în PSD până la sfârşitul acestor alegeri pentru că îmi pierd postul de primar. Am muncit pentru el, muncesc în continuare cu drag, ca să schimb ceva în comunitatea buzoiană” a declarat acesta.

Toma a amintit rezultatele obținute în ultimele două mandate, 78% și 67%, și a afirmat că acestea îl fac să creadă că merită să-și exercite funcția până la final.