Politica

De la critici la susținere. Primarul Buzăului a explicat virajul politic față de Marcel Ciolacu

Comentează știrea
De la critici la susținere. Primarul Buzăului a explicat virajul politic față de Marcel CiolacuSursă foto: Constantin Toma
Din cuprinsul articolului

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a explicat virajul politic prin care a ajuns să-l susțină pe Marcel Ciolacu pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, deși, cu doar câteva luni înainte, îl critica dur pentru prestația de premier. Edilul a recunoscut că Ciolacu „a făcut multe prostii”, dar a susținut că, din perspectiva funcției și a intereselor locale, sprijinul său a fost „normal”, chiar dacă fostul lider PSD ar fi acumulat „mai multă ură decât partidul la un loc”.

Constantin Toma despre susținerea pentru Marcel Ciolacu la CJ Buzău

Întrebat de ce l-a susținut pe Marcel Ciolacu pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, în ciuda criticilor dure din trecut, Constantin Toma a declarat că poziția sa nu a fost una personală. Primarul a precizat, la Digi24, că l-a criticat pe Ciolacu în calitate de lider de partid și premier, pentru decizii pe care le consideră greșite, nu ca persoană.

Edilul a explicat că, din postura de primar al municipiului Buzău, sprijinul acordat a fost unul firesc, în context instituțional. Toma a mai spus că Ciolacu a inițiat unele programe, are în continuare conexiuni importante și că, în următorii trei ani, există perspective de colaborare pentru dezvoltarea unor proiecte comune.

Constantin  Toma, despre întâlnirea cu Ciolacu și Grindeanu

Constantin Toma a relatat că Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au venit împreună să-i solicite sprijinul, pe fondul temerii că acesta nu îi va susține. Primarul a spus că a acceptat susținerea, dar a refuzat să apară alături de Ciolacu în materiale electorale locale, apreciind că asocierea directă ar fi fost o pierdere pentru ambele părți, în contextul nemulțumirilor existente.

Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate
Vacanțe cu ploaie, banii înapoi. Turiștii pot primi despăgubiri pentru zilele afectate
Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu

Sursa foto: Face book/Marcel Ciolacu

Edilul a mai precizat că i-a sugerat lui Ciolacu să folosească o imagine cu autostrada care traversează județul Buzău, menționând Buzău și Râmnicu Sărat, idee care a fost aplicată. Toma a adăugat că fostul premier a avut atât realizări, cât și eșecuri, invocând deficitul de 9,3%, iar referitor la o posibilă alianță PSD–AUR a spus că va rămâne în partid, deoarece își va continua mandatul și activitatea de primar.

De la critici dure la susținere pentru Ciolacu la CJ Buzău

În vara anului trecut, Constantin Toma a criticat conducerea PSD și pe Marcel Ciolacu, reproșându-i că nu l-a susținut pe Nicușor Dan în turul al doilea al prezidențialelor și că a condus țara într-un context de deficit major. Edilul avertiza că PSD riscă rezultate foarte slabe în alegeri și că ar putea renunța la candidatură dacă partidul ar ajunge sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

În decembrie 2025, Constantin Toma și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Ciolacu la Consiliul Județean Buzău. Primarul a subliniat că critica sa a fost constructivă și și-a arătat disponibilitatea pentru colaborare, iar Ciolacu a câștigat funcția cu 51,97% din voturi, mulțumindu-i lui Toma pentru susținere și anunțând continuarea parteneriatului cu Primăria Buzău pentru proiectele majore.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:34 - Moya, robotul cu piele caldă și ochi digitali, primul humanoid complet biomimetic din lume
17:27 - Romanița Iovan, dezvăluiri dureroase: Adrian Iovan putea fi salvat, asta e tristețea cea mare
17:18 - Autostrada Transilvania. Lotul de 155 km, pe care circulația este așteptată în 2026
17:11 - Cele mai scumpe tablouri din lume. Au doborât toate așteptările
17:02 - Trucuri simple de iluzionism, cu care să-ți impresionezi prietenii și familia. Video
16:54 - Doar 5 minute de mișcare zilnică reduc riscul de deces cu 30% pentru persoanele sedentare

HAI România!

Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu
Scandal la Antena 3 între Mirel Curea și Mugur Ciuvică, rapoarte din SUA și noua gafă a lui Țoiu

Proiecte speciale