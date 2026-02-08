De la critici la susținere. Primarul Buzăului a explicat virajul politic față de Marcel Ciolacu

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a explicat virajul politic prin care a ajuns să-l susțină pe Marcel Ciolacu pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, deși, cu doar câteva luni înainte, îl critica dur pentru prestația de premier. Edilul a recunoscut că Ciolacu „a făcut multe prostii”, dar a susținut că, din perspectiva funcției și a intereselor locale, sprijinul său a fost „normal”, chiar dacă fostul lider PSD ar fi acumulat „mai multă ură decât partidul la un loc”.

Întrebat de ce l-a susținut pe Marcel Ciolacu pentru conducerea Consiliului Județean Buzău, în ciuda criticilor dure din trecut, Constantin Toma a declarat că poziția sa nu a fost una personală. Primarul a precizat, la Digi24, că l-a criticat pe Ciolacu în calitate de lider de partid și premier, pentru decizii pe care le consideră greșite, nu ca persoană.

Edilul a explicat că, din postura de primar al municipiului Buzău, sprijinul acordat a fost unul firesc, în context instituțional. Toma a mai spus că Ciolacu a inițiat unele programe, are în continuare conexiuni importante și că, în următorii trei ani, există perspective de colaborare pentru dezvoltarea unor proiecte comune.

Constantin Toma a relatat că Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu au venit împreună să-i solicite sprijinul, pe fondul temerii că acesta nu îi va susține. Primarul a spus că a acceptat susținerea, dar a refuzat să apară alături de Ciolacu în materiale electorale locale, apreciind că asocierea directă ar fi fost o pierdere pentru ambele părți, în contextul nemulțumirilor existente.

Edilul a mai precizat că i-a sugerat lui Ciolacu să folosească o imagine cu autostrada care traversează județul Buzău, menționând Buzău și Râmnicu Sărat, idee care a fost aplicată. Toma a adăugat că fostul premier a avut atât realizări, cât și eșecuri, invocând deficitul de 9,3%, iar referitor la o posibilă alianță PSD–AUR a spus că va rămâne în partid, deoarece își va continua mandatul și activitatea de primar.

În vara anului trecut, Constantin Toma a criticat conducerea PSD și pe Marcel Ciolacu, reproșându-i că nu l-a susținut pe Nicușor Dan în turul al doilea al prezidențialelor și că a condus țara într-un context de deficit major. Edilul avertiza că PSD riscă rezultate foarte slabe în alegeri și că ar putea renunța la candidatură dacă partidul ar ajunge sub conducerea lui Sorin Grindeanu.

În decembrie 2025, Constantin Toma și-a exprimat sprijinul pentru candidatura lui Ciolacu la Consiliul Județean Buzău. Primarul a subliniat că critica sa a fost constructivă și și-a arătat disponibilitatea pentru colaborare, iar Ciolacu a câștigat funcția cu 51,97% din voturi, mulțumindu-i lui Toma pentru susținere și anunțând continuarea parteneriatului cu Primăria Buzău pentru proiectele majore.