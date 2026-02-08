Primarul Buzăului critică strategia PSD: Joc politic periculos pentru economie, nu știu ct de conștienți sunt

PSD face un joc periculos, afirmă primarul Buzăului, Constantin Toma, referindu-se la amenințările privind ieșirea de la guvernare. Prezent în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, edilul a explicat că aceste acțiuni sunt inițiate de președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, și de încă șase oameni din partid.

Toma a explicat că PSD nu are un motiv real să părăsească guvernarea și că această idee nu a fost discutată cu adevărat în partid. De asemenea, primarul a criticat atacurile la adresa premierului Ilie Bolojan, explicând că astfel de mesaje afectează stabilitatea economică.

Constantin Toma a mai spus că PSD desfășoară un joc extrem de riscant prin mesajele vehiculate în ultima perioadă,

„Partidul meu face un joc foarte periculos, de care nu știu cât de conștienți sunt cei care conduc partidul. Vorbesc de domnul Grindeanu și de echipa de încă șase oameni care sunt acolo, cei cinci prim vicepreședinți, secretarul general. Pentru că acest joc nu cred că, cum să spun, ne crește numărul de votanți în momentul ăsta sau recuperează ceva din ce am pierdut, pentru că lumea își de seama, nu este proastă deloc”, a explicat el.

Primarul Constantin Toma a explicat că acest joc politic servește doar supraviețuirii liderilor din partid și nu interesului PSD în ansamblu. El a mai spus că este dezamăgit pentru că membrii și simpatizanții de rând ai partidului, inclusiv el însuși, aveau așteptări foarte mari de la conducere.

„ Acest joc este făcut numai pentru supraviețuirea partidului, de fapt, pentru supraviețuirea lor. Din păcate, spun acest lucru… pentru că oamenii aveau așteptări foarte mari. Vorbesc de cei care au simpatizat în timp PSD-ul și vorbesc de simpli membri de partid, cum sunt și eu”, a spus primarul.

Edilul susține că poziția PSD în cadrul coaliției seamănă mai degrabă cu cea a unei opoziții și că acest joc va întârzia bugetul național, afectând activitatea primarilor.

„Păi, exact treaba asta, pentru că în momentul ăsta eu ca primar și orice primar din România așteaptă bugetul național. Pentru că noi strângem bani de la oameni și va fi un mare paradox, n-o să mai avem timp să-i consumăm, să cheltuim. Deci este aberant ceea ce se întâmplă. Deci, ar trebui cu creionul pe hârtie orice măsură de asta, inclusiv acel pachet de solidaritate social, ce vrea să facă? Să punem pe hârtie și să vedem de unde tăiem, pentru că dacă ajungem din nou… ceea ce s-a câștigat până acum, că am coborât sub 8% cu deficitul, ceea ce este un semnal extraordinar pentru partenerii noștri din Europa, pentru creditori și așa mai departe. Un lucru extraordinar. Acum ne putem întoarce cu populismule astea, ne putem întoarce din nou aproape de dezastru”, a completat Constantin Toma.

Primarul a confirmat că atacurile PSD asupra premierului Ilie Bolojan pot afecta imaginea partidului și că acestea vor avea un impact major asupra economiei.

„Bineînțeles, greșesc. În loc să fie mulțumiri legate de faptul că a coborât deficitul, ei îl acuză pe Bolojan că a scăzut deficitul, dar de fapt n-ar fi scăzut, că a făcut șmecherii. Ori prin mesajele pe care le dai în permanență practic destabilizezi economia, cresc dobânzile și nu avem nimic de câștigat”, a spus Toma.

El a adăugat că nu există un motiv adevărat pentru a ieși de la guvernare și că această problemă nu a fost pusă niciodată în partid.

„Atunci era un motiv foarte serios pentru ca să ieși de la guvernare. Acum care este motivul? Un motiv serios. Pentru că dacă ieși fără un motiv neserios și ajungi în destabilizarea asta politică și n-o să mai fie, cum să spun eu, creditat, cresc dobânzile până la cer, va fi jale, va fi jale. Și atunci vinovat cine va fi? Care va fi percepția publică?”, a afirmat primarul.

În ceea ce privește analiza internă a PSD, aceasta a început în decembrie anul trecut, după alegerile de la Primăria Capitalei. Atunci, Sorin Grindeanu declara că vor exista discuții la nivelul partidului despre ieșirea re la guvernare,

„Am hotărât să intrăm într-o perioadă de analiză a guvernării. Sunt 6 luni de când există această coaliție, acest guvern, exact cum am decis în urmă cu 6 luni. Trebuie să vedem cum se ține cont de propunerile noastre. Mergem mai departe cu propunerile PSD, care pot sau nu pot fi acceptate”, susținea liderul politic.

Subiectul a revenit constant în declarațiile publice ale liderilor PSD, iar Grindeanu a explicat recent că scenariul unui guvern minoritar nu este acceptabil și că analiza internă privind ieșirea la guvernare se va finaliza odată cu proiectul de buget.