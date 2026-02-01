Politica

Grindeanu, avertisment la Vila Lac: Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente

Grindeanu, avertisment la Vila Lac: Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparenteSorin Grindeanu. Sursa foto: Captură video Facebook
Președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a avertizat la ședința Consiliului Politic Național (CNP) că PSD nu va rămâne într-o „relație politică toxică” doar de dragul unei stabilități formale, atunci când aceasta duce la sărăcirea populației.

Grindeanu: „Stabilitatea politică nu trebuie să însemne sărăcirea românilor”

În fața liderilor partidului, Grindeanu a afirmat că PSD este „singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta” și că nu mai poate accepta compromisuri care afectează direct pensionarii, familiile cu copii și firmele românești.

„Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. Stabilitatea politică nu trebuie să însemne sărăcirea românilor. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliție de dreapta și aici nu mai putem negocia măsurile absolut necesare pentru oamenii simpli, pensionari, familii cu copii și firmele românești”, a spus acesta, potrivit unor surse politice.

Coaliția de Guvernare PSD-PNL-USR-UDMR

Sursă foto: Captură de ecran Youtube

„Nu putem taxa sărăcia sau maternitatea”

Președintele PSD a declarat că nu se pot face bani din orice și că nu pot fi taxate sărăcia sau maternitatea.

„Nu sunt linii roșii, sunt lucruri obligatorii. Nu putem face bani din orice, nu putem taxa sărăcia sau maternitatea. Nu putem să ne lamentăm că suntem pe ultimele locuri la educație și să tăiem cât putem de la copii”, a mai spus acesta.

Când ar urma să fie cerută schimbarea abordării bugetare

Grindeanu a anunțat că, la prima ședință a coaliției, va cere în mod explicit schimbarea abordării privind politicile bugetare.

„Le voi spune clar că matematica deficitului nu poate bate matematica supraviețuirii. Vorbim despre un pachet de 3,39 miliarde de lei pentru 5 milioane de suflete. Asta nu este o cheltuială, ci o investiție în pacea socială. Trebuie să încetăm să mai avem o guvernare din topor, noi vrem o guvernare pentru oameni”, a mai spus șeful PSD.

Consiliul Politic Național al PSD s-a reunit duminică la Vila Lac, unde a stabilit prioritățile legislative înainte de debutul noii sesiuni parlamentare.

