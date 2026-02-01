Ministrul Muncii, Florin Manole, ar vrea includerea în buget a unor ajutoare de Paști și Crăciun, pentru pensionari și copii săraci

Bugetul de stat pentru anul 2026 riscă să devină principalul punct de ruptură din interiorul coaliției de guvernare. Partidul Social Democrat a transmis explicit că nu va susține proiectul în Parlament dacă în construcția bugetară nu vor fi incluse măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici și pentru alte categorii vulnerabile. Miza este una majoră, pentru că un vot negativ ar putea duce, potrivit amenințărilor din PSD, la căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

În centrul acestei confruntări politice se află Florin Manole, ministrul Muncii, cel care gestionează portofoliul direct responsabil de pensii, ajutoare sociale și protecția categoriilor vulnerabile. Manole este, în acest moment, unul dintre principalii actori de care depinde stabilitatea coaliției, fiind mandatul său să convingă Guvernul să accepte un „pachet de solidaritate” cerut insistent de PSD.

Poziția social-democraților este clară. În lipsa unor compensații financiare pentru pensionarii cu venituri mici, bugetul pe 2026 nu va trece de votul Parlamentului. Mesajul a fost transmis public, dar și în interiorul coaliției, iar responsabilitatea politică a negocierii cade aproape exclusiv pe Florin Manole.

Ministrul Muncii a explicat la România TV că PSD pregătește un proiect concret de sprijin, care urmează să fie prezentat duminică conducerii partidului, într-o ședință a Consiliului Politic Național, organizată la Vila Lac. Ulterior, acest pachet ar trebui susținut în discuțiile din coaliție și integrat în forma finală a bugetului.

Florin Manole a precizat că pachetul de solidaritate include mai multe măsuri destinate suplimentării veniturilor pentru categoriile cele mai afectate de inflație și de înghețarea unor beneficii sociale.

„Aces pachet de solidaritate presupune câteva măsuri prin care să suplimentăm veniturile celor mai vulnerabile categorii. De exemplu, pentru pensionari, avem două propuneri de ajutor, de Paşte şi de Crăciun, pe baza unor cuantumuri diferite, aşa cum a fost şi în 2023, când am mai avut acest proiect”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a anunțat, totodată, că pachetul include și majorări pentru copiii cu dizabilități și pentru alte categorii defavorizate, aflate în prezent sub presiunea reducerilor sau înghețărilor bugetare.

În discuțiile publice și interne, PSD a conturat trei variante de sprijin financiar pentru pensionari, diferențiate în funcție de nivelul pensiei. Aceste ajutoare ar urma să fie acordate în două tranșe, în perioada Paștelui și a Crăciunului.

Prima variantă prevede un sprijin total de 600 de lei în 2026, acordat în două tranșe egale de câte 300 de lei, în aprilie și în decembrie. De acest ajutor ar urma să beneficieze aproximativ un milion de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei.

A doua variantă vizează un sprijin total de 800 de lei pe an, acordat tot în două tranșe egale, de câte 400 de lei. Pragul de eligibilitate ar fi o pensie mai mică de 2.000 de lei, iar numărul beneficiarilor este estimat la 621.095 de persoane.

Cea de-a treia variantă este cea mai amplă și presupune un ajutor total de 1.000 de lei în 2026, acordat în două tranșe de câte 500 de lei. Această măsură s-ar adresa pensionarilor cu pensii sub 1.500 de lei, aproximativ 1,24 milioane de persoane.

În total, PSD estimează că pachetul ar ajunge la circa 2,8 milioane de pensionari.

Florin Manole a explicat că măsurile propuse nu sunt o premieră și că există precedente recente, inclusiv în 2025, când un ajutor de tip „one-off” a fost acordat unui număr semnificativ de pensionari.

„Cred că, însă, la fel cum am făcut-o anul trecut, în 2026, am zis eu, ar trebui să avem un sprijin pentru pensionarii cei mai vulnerabili, pentru că inflaţia a afectat cel mai mult evident pe cei cu venituri mai mici, pe pensionarii cu venituri mai mici în această speţă. Genul acela de sprijin pe care l-am avut în 2025 şi care a ajuns la peste 2.460.000 de pensionari a costat aproximativ 2 miliarde de lei. Aceiaşi soluţie ar putea să fie aplicată şi în 2026”, a arătat ministrul Muncii.

El a subliniat că, în 2025, ajutorul nu a fost acordat tuturor pensionarilor, ci doar celor aflați sub un anumit prag de venit, stabilit la 2.574 de lei.

Florin Manole a precizat că nu a dorit să anunțe public cifre definitive sau praguri clare înainte de discuțiile din coaliție, tocmai pentru a păstra o marjă de negociere și pentru a ține cont de constrângerile bugetare.

„Voi propune coaliţiei să avem un mecanism similar. Nu m-am aventurat să spun cifre, praguri, care să fie pragul de acces, sau cuantumuri, pentru că am considerat că este corect să avem această discuţie colegială. Este nevoie să venim cu ceva pe partea de pensii, să sprijinim pe pensionarii cei mai vulnerabili”, a declarat Manole.

Ministrul a explicat că sprijinul ar putea fi acordat într-o singură tranșă sau în două, iar pragurile de venit pot fi stabilite fie într-un sistem cu un singur nivel, fie cu mai multe niveluri, așa cum s-a întâmplat în trecut.

„În 2023, dacă nu mă înşel, au fost trei praguri de venit în funcţie de care se acorda un astfel de sprijin, într-o singură tranşă. Deci soluţii tehnice există. Trebuie să verificăm care este şi capacitatea bugetului, pentru că e un lucru normal”, a subliniat ministrul Muncii.

Un argument central al PSD este faptul că, prin primul pachet de măsuri al Guvernului Bolojan, creșterea pensiilor a fost înghețată pentru acest an. În acest context, social-democrații susțin că este obligatoriu să existe măcar un mecanism compensatoriu pentru cei mai afectați.

„Prin pachetul 1, guvernul Bolojan a îngheţat creşterea pensiilor pentru acest an şi ar trebui să avem un sprijin pentru pensionarii cei mai vulnerabili”, a spus Florin Manole la România TV.

PSD argumentează că inflația a lovit disproporționat pensionarii cu venituri mici și că lipsa oricărei forme de sprijin riscă să genereze costuri sociale și politice majore.

Pe lângă pensionari, pachetul pregătit de PSD vizează și copiii cu dizabilități, ale căror beneficii au fost înghețate sau se situează la niveluri considerate insuficiente. Florin Manole a amintit că, în prezent, acești copii primesc sume de aproximativ 80 de lei pe lună, considerate mult prea mici în raport cu nevoile reale.

Ministrul a subliniat că PSD înțelege necesitatea disciplinei bugetare, dar consideră că solidaritatea socială nu poate fi sacrificată complet în numele economiilor.

Conducerea PSD se reunește duminică, de la ora 17.00, în ședința Consiliului Politic Național, la Vila Lac. Pe agenda reuniunii se află situația din coaliția de guvernare, prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară, dar și organizarea internă a partidului.

În cadrul ședinței, Florin Manole va prezenta oficial pachetul de solidaritate și va primi mandatul politic pentru susținerea acestuia în negocierile cu partenerii de guvernare. De asemenea, vor fi discutate relațiile din coaliție, calendarul asumării răspunderii pe pachetul de reformă a administrației și blocajele existente în privința pachetului de relansare economică.