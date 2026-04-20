Lia Olguța Vasilescu contestă măsurile promovate de Ilie Bolojan

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac frontal la adresa lui Ilie Bolojan, susținând că măsurile economice actuale riscă să repete scenariul din 2011, când austeritatea a fost urmată de contracție economică și pierderi masive de locuri de muncă.

Olguța Vasilescu, critici privind politicile economice și precedentul din 2011

Într-o declarație recentă, Lia Olguța Vasilescu a comparat contextul economic actual cu perioada de după criza financiară globală, când România a adoptat măsuri dure de austeritate.

Potrivit acesteia, deciziile de atunci — inclusiv reduceri salariale și creșteri de taxe — au avut consecințe negative asupra economiei.

Datele oficiale confirmă că România a trecut printr-o perioadă dificilă după 2010. Potrivit World Bank, economia României a înregistrat o contracție semnificativă în 2009 (-7,1%) și a avut o revenire lentă în anii următori, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală.

Vasilescu a sugerat că actualele politici riscă să producă efecte similare, afirmând că „dacă ar fi să dăm definiția crizei, cred că dacă ne-am uita în dicționar, am vedea că acolo este fotografia lui Ilie Bolojan”.

Acuzații privind comunicarea economică și impactul asupra piețelor

Fostul ministru a criticat și modul în care autoritățile comunică situația economică, susținând că mesajele transmise extern ar putea afecta percepția investitorilor.

„Te duci și spui că economia ta este în colaps și dezinformezi marile agenții, apoi vii acasă și crești TVA-ul”, a declarat aceasta, sugerând o contradicție între discursul extern și măsurile interne.

Evaluările agențiilor de rating sunt esențiale pentru stabilitatea economică. De exemplu, Fitch Ratings a menținut în ultimele rapoarte perspectiva României la un nivel stabil, dar a avertizat asupra riscurilor legate de deficitul bugetar ridicat.

Vasilescu, despre datoria publică și consolidarea fiscală

Un alt punct central al criticilor a fost creșterea datoriei publice. Vasilescu a afirmat că aceasta ar fi crescut cu aproximativ 125 de miliarde de lei în ultimele nouă luni, în ciuda măsurilor de austeritate.

Olguţa Vasilescu. Sursa foto: dreamstime.com

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică și Eurostat, datoria guvernamentală a României a crescut constant în ultimii ani, depășind pragul de 50% din PIB în 2023, pe fondul dezechilibrelor bugetare și al cheltuielilor ridicate.

În acest context, fostul ministru a pus sub semnul întrebării eficiența reformelor:

„Ați scăzut pensii, ați scăzut salarii (...) și atunci care este reforma?”

Declarații politice și retorica dură

Discursul Liei Olguța Vasilescu a inclus și afirmații cu tentă politică accentuată, vizând atât actuala guvernare, cât și alți actori politici. Ea a susținut că datele statistice vor reflecta în final rezultatele politicilor economice, afirmând că „realitatea statistică este cea care va pune punct acestei guvernări”.

De asemenea, declarațiile au inclus referiri critice la alte figuri publice și la măsurile administrative locale, într-un limbaj care subliniază tensiunile politice din spațiul public.

1 comentarii

  1. Theo spune:
    20 aprilie 2026 la 21:36

    Pe Bolojan, nu PSD il da jos, ci dezastrul pe care l-a creat in economie. Nici se pricepe, nici nu invata.

