Conducerea PSD se reunește la Vila Lac pentru stabilirea priorităților legislative și a conducerilor interimare din Capitală

Consiliul Politic Național al PSD se reunește duminică, 1 februarie, la Vila Lac, într-o ședință în care liderii partidului urmează să stabilească prioritățile legislative pentru următoarea perioadă, să discute poziția formațiunii privind bugetul de stat pe anul 2026 și să decidă asupra conducerilor interimare ale organizațiilor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 ale Capitalei.

Potrivit informațiilor obținute de Agerpres din interiorul partidului, ședința conducerii PSD este programată să înceapă la ora 17:00 și are loc într-un context politic marcat de debutul unei noi sesiuni parlamentare și de recentele demisii din organizațiile de sector ale partidului din București.

Principalul subiect al reuniunii îl reprezintă stabilirea priorităților legislative ale PSD, în condițiile în care luni începe prima sesiune parlamentară din acest an. Liderii social-democrați urmează să analizeze proiectele pe care partidul le va susține în Parlament și direcțiile legislative considerate esențiale pentru perioada următoare.

Surse social-democrate au declarat că discuțiile vor viza atât inițiativele legislative aflate deja în lucru, cât și eventuale propuneri noi, care să fie promovate în cadrul coaliției de guvernare.

Un alt punct important pe agenda ședinței îl constituie bugetul de stat pentru anul 2026. Conducerea PSD urmează să discute propunerile pe care miniștrii social-democrați le vor susține în Guvern în procesul de elaborare a bugetului.

Discuțiile vor avea în vedere atât prioritățile sectoriale ale partidului, cât și poziția PSD în cadrul negocierilor din coaliția de guvernare, într-un context economic marcat de constrângeri bugetare și de presiuni asupra cheltuielilor publice.

Pe lângă temele legislative și bugetare, liderii PSD vor aborda și situația politică din interiorul coaliției de guvernare. Sursele citate arată că vor fi analizate relațiile dintre partenerii de guvernare, precum și modul în care PSD își poate consolida poziția în cadrul Executivului și al Parlamentului în perioada următoare.

Această analiză are loc într-un moment în care agenda parlamentară și bugetară riscă să genereze tensiuni între partidele aflate la guvernare.

Tot în cadrul ședinței de duminică, Consiliul Politic Național al PSD urmează să desemneze președinții interimari ai organizațiilor PSD Sector 2, Sector 4 și Sector 6 din București. Decizia vine după ce liderii acestor filiale și-au anunțat demisiile în cursul săptămânii.

Este vorba despre Rodica Nassar, fost președinte al PSD Sector 2, Andrei Trocan, care a condus organizația PSD Sector 4, și Gabriel Mutu, fost președinte al PSD Sector 6.

Numirea unor conduceri interimare este menită să asigure funcționarea organizațiilor de sector și pregătirea acestora pentru următoarele etape politice și electorale din Capitală.