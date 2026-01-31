Demisiile de răsunet se succed în PSD București după eșecul lui Daniel Băluță la Primăria Capitalei

Un val de demisii a fost declanșat în organizația PSD București după înfrângerea lui Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei. Liderii filialelor PSD din sectoarele 2, 4 și 6 au anunțat, pe rând, că se retrag din funcțiile de conducere, într-un context de tensiune internă și reevaluare a conducerii organizației municipale.

Demisiile au fost anunțate public în decurs de două zile și marchează cea mai amplă schimbare de conducere din PSD București din ultimii ani.

Prima demisie a venit din partea Rodica Nassar, președinta PSD Sector 2. Aceasta a anunțat joi retragerea din funcție printr-un mesaj extrem de scurt publicat pe contul său de Facebook: „Demisie”.

Rodica Nassar a fost cel mai longeviv lider de filială PSD din România, ocupând funcția de președinte al PSD Sector 2 încă din anul 1996, potrivit informațiilor publicate de Digi24. Plecarea sa marchează finalul unei perioade de aproape 30 de ani de conducere continuă în cadrul organizației.

Vineri, Gabriel Mutu a anunțat că demisionează din funcția de președinte al PSD Sector 6. Decizia a fost comunicată printr-o postare publică, în care acesta a explicat motivele retragerii.

„După aproape 14 ani de la preluarea mandatului, am decis să îmi depun demisia din funcţia de preşedinte al PSD Sector 6. Această decizie este una asumată şi vine din dorinţa de a permite deschiderea unei noi etape de organizare şi consolidare a filialei, în interesul partidului şi al comunităţii pe care o reprezentăm”, a transmis Gabriel Mutu.

El a amintit că, de-a lungul timpului, a reprezentat Sectorul 6 atât din funcția de primar, cât și din cea de senator, pe parcursul a trei mandate, și a susținut că lasă în urmă „o organizaţie matură, funcţională” și proiecte care trebuie continuate.

Gabriel Mutu a precizat că va rămâne membru al PSD Sector 6 și că va continua să se implice în activitatea organizației „acolo unde experienţa mea poate fi utilă”.

O a treia demisie a fost anunțată la nivelul PSD Sector 4. Potrivit Digi24, Andrei Trocan, președintele filialei, a decis să se retragă din funcție, completând seria schimbărilor de conducere din organizația PSD București.

Demisia survine în contextul rezultatului slab obținut de PSD în alegerile pentru Primăria Capitalei, scrutin în care partidul a mizat pe candidatura lui Daniel Băluță.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, social-democrații urmează să numească noile conduceri ale filialelor de sector duminică, în cadrul unei ședințe a liderilor PSD care va avea loc la Vila Lac.

Pentru conducerea PSD Sector 2 ar urma să fie desemnat Rareș Hopincă, actualul primar al sectorului. La PSD Sector 4 ar urma să fie propus Alexandru Hazem Kansou, secretar general al organizației PSD București și apropiat al lui Daniel Băluță.

În ceea ce privește PSD Sector 6, conducerea ar urma să fie preluată de Adrian Vigheciu, fost consilier local la Sectorul 6 și actual viceprimar al Capitalei, potrivit aceleiași surse.

Seria de demisii reflectă presiunea internă crescută din PSD București după pierderea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Retragerile liderilor de sector indică o etapă de restructurare forțată, în care partidul încearcă să limiteze efectele politice ale eșecului electoral și să își regândească strategia la nivelul Capitalei.