Ilie Bolojan refuză să demisioneze și acuză PSD de „decizie iresponsabilă” după retragerea sprijinului politic

Premierul Ilie Bolojan a reacționat luni seară, după ce peste 97% dintre membrii Partidul Social Democrat au votat retragerea sprijinului politic pentru actualul Executiv, afirmând că va rămâne în funcție și va continua să conducă Guvernul într-un context pe care îl descrie drept complicat pentru România.

Declarația a fost făcută la sediul Partidul Național Liberal, unde premierul a criticat dur decizia social-democraților, pe care o consideră nu doar politică, ci cu impact direct asupra stabilității țării.

„Am luat tact de decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană. De ce spun asta? În vara anului trecut, într-o situaţie complicată pentru România, am format o coaliţie, pe baza unui program de redresare care se baza pe trei elemente, să facem ordine în finanţele ţării, pe bună guvernare şi pe respectul faţă de cetăţeni. Ceea ce vedem astăzi înseamnă periclitarea finanţelor ţării noastre, înseamnă aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect faţă de cetăţenii ţării noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a subliniat că măsurile adoptate în perioada de guvernare au fost luate în baza programului comun și au fost asumate de toate formațiunile din coaliție, respingând ideea că responsabilitatea ar aparține exclusiv unei părți.

„În toată această perioadă, toate deciziile care au fost luate, au fost conform programului de guvernare, au fost asumate de către toate partidele. Este total anormal să încerci să fii doar parte la decizie, dar să fugi în totalitate cu laşitate de răspunderea deciziilor pe care le ai”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a insistat asupra unor direcții pe care le consideră esențiale pentru funcționarea statului și pe care le-a calificat drept nenegociabile.

„Să reducem risipa, să facem un stat mai eficient, să susţinem investiţiile prin atragerea fondurilor europene şi să guvernăm corect şi cinstit pentru cetăţenii ţării noastre”, a spus acesta, adăugând că deciziile recente ale PSD arată o lipsă de susținere pentru aceste principii.

În pofida retragerii sprijinului politic, premierul a anunțat că Executivul își va continua activitatea, invocând responsabilitatea față de stabilitatea țării.

„În aceste condiţii, având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a atras atenția și asupra contextului internațional, pe care îl consideră un factor agravant pentru situația internă, făcând referire la suprapunerea mai multor crize.

„Este o decizie iresponsabilă ţinând cont şi de contextul internaţional, pentru că avem o suprapunere de crize care înseamnă că, pe lângă problemele care vin din stagnarea economiei europene din ultimii ani, avem criza generată de războiul din Golf şi avem problemele noastre de deficit”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a lansat acuzații directe la adresa PSD, susținând că formațiunea politică ar fi transmis informații eronate electoratului și ar fi evitat asumarea deciziilor luate în perioada de guvernare comună.

„Orice om de stat care se consideră responsabil în această perioadă caută să-şi întărească ţara şi economia şi nu să o slăbească, aşa cum se întâmplă prin deciziile pe care le-a luat PSD-ul. Şi tot ce au făcut în aceste zile, minţindu-şi electoratul, minţind cetăţenii noştri cu privire la lucruri care s-au decis, dar nu şi le-au asumat, cu privire la lucruri care au fost făcute într-un fel şi nu în altul, nu face decât să descalifice această acţiune politică”, a afirmat acesta.

Premierul a reiterat că va rămâne în funcție și că prioritatea sa este menținerea stabilității guvernamentale.

„Aşa cum v-am spus, în continuare voi continua să exercit mandatul de premier, lucrând pentru cetăţenii ţării noastre, în aşa fel încât să asigurăm stabilitatea guvernării şi să facem ceea ce trebuie pentru România”, a declarat Ilie Bolojan.

În încheiere, premierul a transmis mulțumiri celor care i-au oferit sprijin public, inclusiv în mediul online, subliniind că susținerea nu vizează o persoană, ci direcția în care ar trebui să meargă România.

„Nu este un sprijin pentru o persoană, ci este sprijinul pentru România modernă, pentru România onestă, pentru o Românie fără privilegii, fără sinecure”, a conchis Ilie Bolojan.