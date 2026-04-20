Sute de persoane s-au adunat în Piața Victoriei pentru a-l susține pe Ilie Bolojan
Sute de persoane s-au adunat, luni seară, în Piaţa Victoriei, în faţa Guvernului, pentru a-şi arăta susținerea faţă de premierul Ilie Bolojan, în contextul votului intern din PSD privind retragerea sprijinului acordat Executivului condus de liderul PNL.

Sute de persoane au ieșit în stradă după decizia luată de PSD

Oameni de toate vârstele au ieșit luni, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, în fața sediului Guvernului, pentru a-și arăta susținerea față de Bolojan. Aceștia au susținut că miniștrii PSD, care au criticat luni deciziile Guvernului din care fac parte, ar trebui să se concentreze pe măsuri pentru redresarea României, nu pe critici la adresa premierului.

De asemenea, aceștia au afirmat că Bolojan intenționează să schimbe sistemul și are nevoie de sprijin pentru acest demers.

Referitor la intenția PSD de a ieși de la guvernare, susținătorii lui Bolojan consideră că este o decizie gravă, care riscă să destabilizeze România, amintind totodată că partidul se numără printre cei responsabili pentru situația actuală a țării.

Radu Berceanu, prezent în Piața Victoriei

Radu Berceanu, fostul ministru al Transporturilor, care a deținut funcția din partea PDL, partid ulterior fuzionat cu PNL, a fost prezent luni seară în Piața Victoriei.

Radu Berceanu. Sursa foto: Captură video Youtube

La plecare, a fost însoțit de jandarmi, după ce o parte dintre manifestanți l-au huiduit și au scandat „Hoții”. În timpul prezenței sale, a fost abordat de activistul civic Marian Ceaușescu.

Nicușor Dan: Dacă aș merge în piață, aș renunța la rolul de mediator

Anterior, la Curtea de Apel București, Marian Ceaușescu l-a întrebat pe președintele dacă va merge în piață alături de susținătorii lui Bolojan. Șeful statului a afirmat că și-a asumat rolul de mediator și că participarea la manifestație ar însemna să renunțe la acest rol.

Întrebat dacă mai are încredere în Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a răspuns: „Încrederea, ca persoană, sigur, da! Numai că nu e vorba dacă eu am încredere sau nu, chestiunea este dacă poate să strângă o majoritate”.

  1. adrianailioaiei spune:
    20 aprilie 2026 la 21:54

    Au fost mii nu sute, nu știți să numărați din 10 în 10 ?

