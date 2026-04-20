Val de critici îndreptate către Ilie Bolojan din partea social-democraților: Ne-a păcălit

Relația dintre PSD și PNL a ajuns într-un punct critic. Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava, a lansat un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. El a declarat că România a intrat în recesiune din cauza deciziilor șefului Guvernului și cere înlocuirea imediată a acestuia.

Gheorghe Șoldan a spus că imaginea de administrator performant a lui Ilie Bolojan a fost doar o „mască”. Odată ajuns la Palatul Victoria, acesta s-ar fi transformat într-un lider autoritar care refuză dialogul cu partenerii de coaliție.

„Avem un prim-ministru care la început ne-a păcălit pe mulți dintre noi. Ne-a fost prezentat ca un lider reformist, dar când ceața s-a ridicat, am văzut doar un politician blocat în trecut”, a afirmat Șoldan.

Liderul PSD Suceava a enumerat mai multe motive pentru care premierul ar trebui să plece:

Blocarea investițiilor: Șoldan susține că mii de comune din România sunt condamnate la sărăcie deoarece fondurile au fost tăiate.

Măsuri economice dure: Premierul este acuzat că a mărit TVA-ul la 21% și a provocat o inflație record, afectând prețurile la alimente și carburanți.

Recesiune tehnică: Conform social-democratului, România a intrat oficial în criză economică din cauza „încăpățânării” lui Bolojan de a nu asculta propunerile PSD.

Atitudine arogantă: Șoldan a spus că Bolojan a ajuns premier cu voturile PSD, dar acum se comportă ca și cum ar conduce singur țara.

Gheorghe Șoldan a fost foarte clar în privința viitorului: PSD nu mai poate deconta măsurile de austeritate ale liberalilor. Acesta a transmis că organizația de la Suceava susține o schimbare radicală la vârful Guvernului, chiar cu riscul de a părăsi puterea.