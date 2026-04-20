Blocaj politic între PSD și PNL. Nicușor Dan: Poziţiile sunt ireconciliabile

Nicușor Dan a declarat că pozițiile publice ale PSD și PNL sunt, în prezent, ireconciliabile și a evidențiat dificultatea armonizării așteptărilor dintre cele două partide.

Președintele Nicuşor Dan a declarat luni că, în actuala situație politică, pozițiile exprimate public de Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal sunt dificil de apropiat.

Întrebat cum ar putea media relația dintre cele două formațiuni, în urma declarațiilor recente ale liderilor politici, șeful statului a spus că diferențele sunt evidente în acest moment.

„Într-adevăr, în acest moment, pe declaraţiile publice, poziţiile sunt ireconciliabile şi, tocmai de aceea, o să vedem, pentru că tot timpul pasul unu e uşor, pasul doi e mai greu”, a declarat Nicuşor Dan.

Președintele a spus că există o înțelegere a nemulțumirilor și a obiectivelor de ambele părți, însă acest lucru nu garantează un acord. Potrivit acestuia, provocarea majoră rămâne găsirea unui echilibru între așteptările divergente ale celor două partide.

„Înţelegem care sunt nemulţumirile şi de-o parte şi de alta, înţelegem care sunt aşteptările şi de-o parte şi de alta, dar întrebarea este dacă vom reuşi să armonizăm nişte aşteptări. Asta e dificultatea”, a spus şeful statului.

PSD urmează să decidă, luni seară, dacă își retrage sprijinul politic pentru premierul Ilie Bolojan. La ora 17:00, în Parlament, este programat un eveniment intern de amploare. Aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară sunt așteptați să participe la reuniunea intitulată „Momentul adevărului”.

În cadrul acestei întâlniri, PSD va hotărî dacă mai susține actualul prim-ministru, aflat în fruntea unui guvern sprijinit de o coaliție formată din PSD, PNL, USR și UDMR. Decizia ar putea avea un impact semnificativ asupra stabilității coaliției și asupra direcției politice a executivului.