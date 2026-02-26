Nemulțumirile din PSD care pun în discuție mandatul lui Ilie Bolojan și viitorul coaliției

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că, în interiorul PSD, există nemulțumiri legate de anumite măsuri adoptate, care, în opinia unor membri, ar fi îndepărtat partidul de „misiunea fondatoare a social-democrației”.

„Ca ministru, cred că se cuvine să fiu rezervat în legătură cu parcursul politic al premierului Ilie Bolojan. Pot, însă, să spun că da, în PSD există nemulțumiri. Sunt colegi care cred că am pierdut din misiunea fondatoare a social-democrației cu anumite măsuri care au fost luate”, a afirmat Florin Manole, referindu-se la consultarea internă extinsă, anunțată de președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Manole a mai spus că PSD s-a opus introducerii CASS pentru anumite categorii și creșterii TVA: „Discuţia despre CASS la pensii a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci împotrivă, discuţia despre creşterea TVA a fost publică şi ne-am exprimat şi atunci contra. Au mai fost discuţii, în unele am avut succes – plafonarea preţurilor la alimente, o măsură care a temperat într-o oarecare măsură inflaţia, din păcate insuficient pentru că TVA a făcut ca inflaţia să crească”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că va extinde consultarea internă referitoare la rămânerea partidului la guvernare, inițiată în decembrie, cu întrebări suplimentare care să clarifice anumite aspecte. Printre acestea se numără păstrarea USR în cadrul coaliției și menținerea lui Ilie Bolojan ca prim-ministru.

„Protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Grindeanu, adăugând că, în prezent ,coaliția „scârțâie rău”.

El a mai spus că, în vara anului trecut, aproape 5.000 de membri PSD au votat pentru continuarea coaliției în forma existentă, iar acum dorește o consultare mai amplă. Membrii partidului vor răspunde cu DA sau NU dacă doresc continuarea coaliției PSD-PNL-UDMR-USR sau într-o formulă mai restrânsă, fără USR, și dacă acceptă ca prim-ministru pe Ilie Bolojan sau pe altcineva propus de PNL.

Grindeanu a afirmat că membrii și simpatizanții PSD din teritoriu reproșează conducerii partidului formula actuală a coaliției și relația cu USR. „Până la urmă, USR și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Relația între PSD și premierul Ilie Bolojan nu a fost extraordinar de lină și constructivă în aceste luni”, a spus Grindeanu.

El a precizat că preferă să informeze corect românii dacă coaliția nu mai funcționează, în loc să mențină un parteneriat „care scârțâie”.

Consultarea internă va fi finalizată odată cu adoptarea bugetului. PSD a anunțat că nu va vota Legea bugetului dacă nu este inclus pachetul de solidaritate pregătit de partid, evaluat la aproximativ 3,5 miliarde de lei.