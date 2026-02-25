Sorin Grindeanu a anunțat că PSD nu o votează pe Roxana Rizoiu la Avocatul Poporului dacă nu renunță la pensia specială

Președintele Sorin Grindeanu a declarat miercuri, într-un interviu acordat publicației G4Media, că PSD nu o va vota pe Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului, dacă aceasta beneficiază de pensie specială.

Întrebat dacă s-a opus numirii unui nou Avocat al Poporului, funcție care ar reveni USR, liderul PSD a răspuns:

„Da, o să pun o condiție să nu aibă pensie specială. Vorbesc serios. PSD-ul nu o votează dacă are pensie specială. Și eu, din câte știu, asta e propunerea. Le-aș recomanda să o schimbe sau să renunțe doamna la pensia specială.”

Declarația vine cu aproximativ două săptămâni înainte de votul programat în Parlament, pe 10 martie, pentru numirea unui nou Avocat al Poporului, după expirarea mandatului actualului titular al funcției.

Sorin Grindeanu a precizat că nu contestă criteriile profesionale ale Roxanei Rizoiu, însă consideră că situația pensiilor speciale trebuie tratată consecvent.

„În schimb, această doamnă, căreia nu îi contest criteriile… eu mi-aș dori ca dânsa să renunțe la pensia. Dacă renunță la pensia specială, o votăm.”

Întrebat de reporterii G4Media dacă acest standard se aplică și persoanelor susținute de PSD, liderul social-democrat a făcut referire la ceea ce a numit „stindardul” USR în privința pensiilor speciale.

„Mă aștept de la cei care au strigat non-stop cu pensiile speciale și au făcut una din politicile publice de frunte să aplice și când e vorba de ei. Și mă refer la USR. Cred că nu-i singurul exemplu. Am citit ieri la voi despre un domn cu pensii speciale care e propus de către un ministru USR. Adică mă aștept să iasă unii din ipocrizie. PSD nu și-a făcut un stindard din aceste politici publice. Dar domnii ăștia și-au făcut.”

În același dialog, Sorin Grindeanu a admis că în PSD există persoane care beneficiază de pensii speciale.

„Îl am pe Toma de la Buzău. Evident că sunt. Busuioc nu-i la pensie.”

Întrebat dacă regula ar trebui aplicată uniform tuturor partidelor, Sorin Grindeanu a declarat că ar putea exista o reglementare privind cumulul pensie–salariu în sectorul public.

„Poate fi o treabă și va fi, din ce înțeleg, se va încerca – cel puțin la stat – să se facă o reglementare cu cumulul acesta pensie-salariu. Eu sunt de acord.”

La sugestia reporterului de a depune o inițiativă legislativă în acest sens, Grindeanu a răspuns:

„Ok, mi-ați dat o idee, a doua după chestiunea cu unitățile administrativ-teritoriale.”

Roxana Rizoiu, propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului, este expertă în drepturile omului. Ea a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1997 și a intrat prin concurs la Ministerul Justiției.

A activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului. A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în perioada 2000–2002, în cadrul Ministerului Justiției, și 2004–2005, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene și a participat la audieri publice.

Numele Roxanei Rizoiu apare și în declarația de avere a președintelui Nicușor Dan, unde este menționat un împrumut de 120.000 de lei pentru campania acestuia la alegerile prezidențiale din acest an.

Votul pentru numirea noului Avocat al Poporului este programat în Parlament pe 10 martie, după ce mandatul actualului titular al funcției, Renate Weber, a expirat în 2024.