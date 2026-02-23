Ședință în coaliție pentru calendarul reformelor și al bugetului. Ce condiții impune PSD

Partidul Social Democrat condiționează susținerea demersurilor guvernamentale de aprobarea unui pachet de solidaritate care să includă măsuri de protecție socială pentru mai multe categorii, printre care pensionarii, mamele aflate în concediu de maternitate și veteranii.

În plus, social-democrații au cerut partenerilor de coaliție, PNL și USR, să oprească disputele legate de gestionarea fondurilor alocate Programului de relansare economică, pe care îl consideră principala reformă a actualei majorități. PSD a solicitat, săptămâna trecută, ca pachetul de măsuri să fie avizat de urgență de Ministerul Economiei.

„programul pe care l-a iniţiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, spun social-democraţii într-un comunicat oficial.

Premierul Ilie Bolojan a explicat recent că adoptarea pachetelor de reformă este esențială înaintea definitivării bugetului, însă procedura presupune obținerea tuturor avizelor necesare, inclusiv un vot în cadrul Consiliului Economic și Social.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm - şi vom adopta - cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare.

Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, declara premierul Ilie Bolojan într-un interviu.