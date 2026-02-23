Politica

Ședință în coaliție pentru calendarul reformelor și al bugetului. Ce condiții impune PSD

Comentează știrea
Ședință în coaliție pentru calendarul reformelor și al bugetului. Ce condiții impune PSDLiderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Liderii coaliției de guvernare se reunesc luni, de la ora 13.00, pentru a stabili pașii următori privind adoptarea ordonanțelor de urgență pentru reforma administrației și relansarea economică, precum și calendarul bugetului pentru anul 2026. Premierul își dorește ca pachetele de reformă să fie aprobate în ședința de Guvern de joi, urmând ca ulterior să înceapă dezbaterea pe proiectul de buget. În același timp, PSD solicită includerea pe agenda Executivului și a pachetului de solidaritate destinat categoriilor vulnerabile.

Reforma administrației și relansarea economică, priorități pentru Executiv

Guvernul are ca obiectiv principal adoptarea pachetelor privind reorganizarea administrației și măsurile de redresare economică, care ar urma să fie promovate împreună, prin ordonanțe de urgență. După adoptarea acestora, Executivul ar urma să demareze discuțiile pentru definitivarea bugetului pe 2026.

Totuși, în interiorul coaliției există diferențe de abordare în ceea ce privește conținutul și ritmul adoptării măsurilor economice, iar negocierile dintre partide continuă.

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu. Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

PSD insistă pentru pachetul de solidaritate

Partidul Social Democrat condiționează susținerea demersurilor guvernamentale de aprobarea unui pachet de solidaritate care să includă măsuri de protecție socială pentru mai multe categorii, printre care pensionarii, mamele aflate în concediu de maternitate și veteranii.

Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o
Originea Dragobetelui: obiceiuri, mituri și semnificații ale sărbătorii iubirii
Originea Dragobetelui: obiceiuri, mituri și semnificații ale sărbătorii iubirii

În plus, social-democrații au cerut partenerilor de coaliție, PNL și USR, să oprească disputele legate de gestionarea fondurilor alocate Programului de relansare economică, pe care îl consideră principala reformă a actualei majorități. PSD a solicitat, săptămâna trecută, ca pachetul de măsuri să fie avizat de urgență de Ministerul Economiei.

„programul pe care l-a iniţiat încă din luna septembrie 2025 a fost deja întârziat nepermis de mult, fapt care a accentuat declinul economic provocat de măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan în cursul anului trecut”, spun social-democraţii într-un comunicat oficial.

Ilie Bolojan speră la un acord în coaliție

Premierul Ilie Bolojan a explicat recent că adoptarea pachetelor de reformă este esențială înaintea definitivării bugetului, însă procedura presupune obținerea tuturor avizelor necesare, inclusiv un vot în cadrul Consiliului Economic și Social.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm - şi vom adopta - cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare.

Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, declara premierul Ilie Bolojan într-un interviu.

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:02 - Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut. Fanii au criticat-o
13:50 - Originea Dragobetelui: obiceiuri, mituri și semnificații ale sărbătorii iubirii
13:44 - Germania înăsprește controalele medicale. Angajații și-ar putea pierde facilitățile
13:39 - Ce s-a întâmplat la Revoluție. Stejărel Olaru: A fost o preluare de putere, regizată de Moscova
13:32 - Evenimente de Dragobete. Târguri, concerte și spectacole pentru îndrăgostiți
13:23 - Polonia a reținut un cetățean din Belarus pentru activități de spionaj

HAI România!

România, ținta Iranului?
România, ținta Iranului?
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele cheie
Călin Popescu Tăriceanu, despre discursul lui Nicușor Dan în fața lui Trump: Ar fi putut să pună accent pe elementele...
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0
Adio, pace de vitrină: mesajul crud de la München și noua ordine NATO 3.0

Proiecte speciale