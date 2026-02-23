Victor Ponta, noi critici pentru Executiv. „Guvernul, care e USR-ul, nu răspunde în fața oamenilor”

Victor Ponta a criticat din nou actuala guvernare, reproșându-i că nu își asumă responsabilitatea față de cetățeni și că evită să intervină într-un moment pe care îl consideră decisiv pentru România.

Fostul premier susține că tot mai mulți oameni au sentimentul că nu mai sunt reprezentați, iar instituțiile statului par deconectate de la problemele reale ale societății, într-un climat pe care îl caracterizează ca fiind din ce în ce mai tensionat și apăsător.

„Când ești într-un serviciu public, tot timpul te gândești ce să faci ca cei care îți plătesc salariul și care te-au pus în funcție să fie mulțumiți de ceea ce faci. Și în străinătate, mă gândesc cum să-i servesc, acum lucrurile s-au schimbat în sensul în care și guvernul, care e USR-ul, ei nu răspund în fața oamenilor. Știu că nu le pot face oamenii absolut nimic”, a declarat Victor Ponta la România TV.

Victor Ponta a făcut și o serie de observații legate de modul în care este mobilizat electoratul. Fostul premier a atras atenția asupra strategiilor care mizează pe polarizare și pe identificarea unor adversari comuni. În opinia sa, clasa politică ar trebui să își regândească abordarea și să pună accent pe empatie și speranță pentru cetățeni.

Victor Ponta a susținut că, deși următorul scrutin este la trei ani distanță, experiențele recente au arătat că până și votul poate fi pus sub semnul întrebării, ceea ce alimentează neîncrederea publică. În opinia sa, discursul politic a ajuns prea des să caute adversari de demonizat, mobilizând electoratul prin ură și divizare. El a pledat pentru mai multă empatie din partea liderilor politici, pentru capacitatea de a înțelege dificultățile oamenilor obișnuiți și pentru oferirea unei perspective reale de speranță, în locul confruntărilor permanente.

În același registru critic, Victor Ponta a vorbit despre nevoia unui discurs public mai echilibrat și mai mobilizator din partea liderilor aflați la conducere. Fostul premier a făcut referire directă la tonul adoptat de actualii decidenți și la percepția pe care o transmit în spațiul public. În acest context, el a invocat și numele lui Ilie Bolojan, susținând că românii au nevoie de un mesaj mai optimist și mai clar privind direcția țării.

„Nu e nimeni în România să spună că e o perioadă grea, dar de ce e grea, facem așa și o să fie bine. Aș vrea un mesaj optimist de la domnul Bolojan, e tot timpul încruntat. Cei din jurul lui spun: mai dă-le la români, mai fă-le, că sunt niște nenorociți. Suntem într-o prăpastie, eu am mai spus și o să vin la un moment dat și o să spun, dar nu am ajuns la fundul ei, mai avem mult”, a conchis Victor Ponta.