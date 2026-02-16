Victor Ponta, despre capcana „triunghiului” și șansa „patrulaterului” pro-american. Ce se întâmplă, de fapt, cu poziția României în politică externă

Victor Ponta, candidat la alegerile prezidențiale din 2024, susține, pe pagina personală de Facebook, că România ar fi fost împinsă într-un „triunghi” strategic la periferia Europei și că o apropiere de un „patrulater” pro-american ar reprezenta o oportunitate majoră.

Victor Ponta afirmă că România se află într-un moment decisiv din perspectiva poziționării externe și vorbește despre o pierdere de influență la nivel european.

El descrie situația în termeni geopolitici și face referire la ceea ce numește „Triunghiul Odesa”.

„România a fost împinsă, în 2024, la marginea Europei politice, ca o ‘zonă tampon’ spre Rusia, alături de Ucraina și Moldova - în ceea ce doamna ministru Toiu numește deja oficial ‘Triunghiul Odesa’”, a scris Ponta pe Facebook.

Victor Ponta susține că această poziționare ar fi afectat demnitatea națională și interesele suverane ale statului român.

Victor Ponta mai face, de asemenea, trimitere la evoluții politice din Statele Unite și Europa și la reconfigurarea unor alianțe regionale. Este menționat Grupul de la Vișegrad, descris ca parte a unui „patrulater” favorabil relației cu Washingtonul.

„Însă, odată cu alegerea lui Donald Trump la Washington și după alegerile din Cehia și Polonia, s-a reclădit un ‘patrulater’ - Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Cehia și Slovacia) - care, alături de Italia, a devenit unul dintre partenerii politici privilegiați ai Statelor Unite ale Americii în Europa”, a subliniat politicianul.

Un alt punct important al postării îl reprezintă acuzațiile privind anularea alegerilor din decembrie 2024 și presupuse influențe externe în politica internă. Ponta face referire la mobilizarea unor resurse politice și la rolul unor partide.

„România trebuia blocată în ‘triunghiul’ de sacrificiu și nu trebuia, în niciun caz, să fie lăsată să se alăture acestui ‘patrulater’ pro-american. Din acest motiv s-au anulat alegerile din decembrie 2024 și, tot din acest motiv, în 2025 toate resursele externe și interne ale rețelei Soros – ‘hashtag-rezist’ - au fost mobilizate”, a arătat Ponta.

El adaugă că anumite formațiuni politice ar fi preluat portofolii-cheie pentru a influența direcția de politică externă.

Ponta mai face referire la participarea liderilor români la reuniuni internaționale și la vizite ale oficialilor americani în regiune. Sunt menționate întâlnirile de la Davos și München, precum și deplasări ale unor oficiali ai Statelor Unite în Europa.

„Iată că România ‘capturată’ nu a făcut, timp de aproape un an, niciun gest care să arate că își dorește mai mult decât un loc de figurant în ‘triunghiul’ pierzător. Din aceste motive, faptul că secretarul de stat american Marco Rubio merge la Bratislava și Budapesta, dar nu face un ocol de o oră și până la București, era de așteptat”, a mai spus Ponta.

În final, Ponta susține că ar exista semnale privind o schimbare de abordare la nivel prezidențial și vorbește despre o confruntare politică internă pe tema orientării externe a țării.

„Ceea ce nu se așteptau însă rețeaua din România și propaganda lor era ca președintele Nicușor Dan să ‘rupă lanțul’ și să anunțe că merge la Washington, la reuniunea Consiliului pentru Pace organizată de Donald Trump.

Adică România, chiar prin președintele țării, în pofida tuturor semnalelor date insistent de miniștrii USR de Externe și Apărare, pare că se gândește să promoveze de la ‘triunghi’ la ‘patrulater’. Normal că au reacționat propagandiștii și au început să toarne venin asupra lui Nicușor Dan (pe care îl proslăveau și îl lingușeau fără limite până acum două zile).

Acum însă bătălia a început: între cei care țin cu România și pun România pe primul loc și ‘cozile de topor’ care au ordin să ne țină captivi în ‘triunghi’”, a mai scris Ponta.

Postarea se încheie cu un apel mobilizator și cu o serie de întrebări privind evoluțiile viitoare.

„Cât va rezista președintele? Când vor prinde curaj PSD și PNL să se alăture acestei lupte în interes național? Cât de mult va înțelege America să ne sprijine activ pentru a ne lua țara înapoi de la cei care au capturat-o? Ce represalii vom avea pentru acest prim gest de independență? Vom vedea.

Dar acum liniile ‘frontului’ din România sunt clare. Eu știu exact de ce parte mă așez - fără ezitare și fără teamă. Cu cât suntem mai mulți, cu atât șansele de victorie sunt mai mari. Hai, România!”, a mai spus Ponta.