Politica

Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, dezbătută în Parlament

Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, dezbătută în Parlament
Din cuprinsul articolului

Președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, deputatul Laura Gherasim (AUR), a anunțat organizarea, la Parlament, a evenimentului „Democrația la judecată”, programat în perioada 26–30 ianuarie, cu cinci zile de audieri publice pentru clarificarea anulării alegerilor prezidențiale. „În urma anulării alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, cetăţenii au dreptul legitim la claritate, responsabilitate şi adevăr instituţional”, a scris aceasta, într-o postare pe Facebook.

Cinci zile de audieri publice la Parlament, anunțate de Laura Gherasim

Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii, Laura Gherasim, a anunțat cinci zile de audieri publice la Parlament, pentru clarificări privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

„În urma anulării alegerilor prezidenţiale din decembrie 2024, cetăţenii au dreptul legitim la claritate, responsabilitate şi adevăr instituţional. Împreună cu Preşedintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi petiţii din Senatul României, anunţ organizarea evenimentului public «Democraţia la judecată», care se va desfăşura la Palatul Parlamentului, în perioada 26–30 ianuarie 2026, pe durata a cinci zile de audieri publice”, a spus aceasta.

Scopul demersului

Laura Gherasim a afirmat că demersul vizează clarificarea completă a cadrului factual și instituțional al deciziei de anulare a alegerilor, consolidarea transparenței decizionale, întărirea responsabilității publice și reafirmarea respectului față de drepturile fundamentale ale cetățenilor.

„Audierile publice constituie un cadru formal de dialog instituțional și civic, destinat clarificării elementelor de interes public relevante pentru funcționarea democrației, pentru echilibrul instituțional și pentru restabilirea încrederii publice în statul de drept”, a mai declarat președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții.

Laura Gherasim

Laura Gherasim

Concluziile vor fi sintetizate și publicate într-un document public

Potrivit deputatei, evenimentul are caracter public. Ulterior, concluziile ar urma să fie sintetizate și publicate într-un document public.

„Evenimentul are caracter public, iar concluziile vor fi sintetizate într-un document public. Demersul nu are caracter jurisdicțional și nu substituie competențele autorităților constituționale”, a mai scris aceasta.

