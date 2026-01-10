Deputat AUR, propunere legislativă: Evenimentele sportive de interes major pentru români trebuie să fie disponibile fără plată

Deputatul AUR Ciprian Paraschiv, președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport din Camera Deputaților, a anunțat o propunere legislativă care vizează accesul liber și gratuit al românilor la sportul de înaltă performanță. „Într-o ţară în care am ajuns să plătim şi pentru că respirăm, sub propaganda austerităţii, nu voi lăsa sportul de înaltă performanţă şi atât de iubit de români să se fixeze nedrept pe lista obiectelor de negoţ”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Având în vedere decizia deținătorilor drepturilor de difuzare pentru turneele finale europene și mondiale de handbal feminin și masculin, din perioada 2026–2031, de a transmite meciurile, inclusiv pe cele ale naționalelor României, exclusiv online și contra cost, deputatul AUR anunță că va iniția o propunere legislativă.

Aceasta urmărește ca evenimentele sportive de interes major pentru români să fie disponibile obligatoriu publicului larg prin transmisiuni TV, fără plata unor costuri suplimentare.

Paraschiv a afirmat că, la începutul sesiunii parlamentare din luna februarie, va iniția o propunere legislativă de modificare a articolului 21 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, care reglementează regimul evenimentelor de importanță majoră.

„Demersul are ca obiect analizarea şi actualizarea cadrului legal existent, în vederea adaptării acestuia la evoluţiile din domeniul sportului, prin valorificarea listei evenimentelor stabilite în prezent prin Hotărârea Guvernului nr. 47/2003 şi actualizarea acesteia”, a explicat acesta, într-o reacție pe site-ul partidului.

Potrivit acestuia, meciurile „României la Europenele şi Mondialele de handbal masculin şi feminin constituie evenimente de importanţă majoră şi trebuie să fie disponibile “la liber” pe tv, gratuit şi către toată populaţia României”.

„Iar asta trebuie fixat prin lege, restul meciurilor de la astfel de turnee finale putând fi difuzate în orice regim decide deţinătorul de drepturi”, a mai scris acesta, în posatre.