Programul etapei a 23-a a Superligii, anunțat de LFP. Când are loc primul meci

Programul etapei a 23-a a Superligii, anunțat de LFP. Când are loc primul meciFotbal. Sursa foto: Freepik
Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat, vineri, programul etapei a 23-a a Superligii, meciurile urmând să se joace în perioada 23–26 ianuarie.

Meciul FC Argeș - FCSB, pe data de 16 ianuarie

Superliga a luat o pauză pe data de 23 decembrie 2025, dar revine pe 16 ianuarie 2026, cu meciul dintre FC Argeș și FCSB. Între timp, a fost stabilit și programul etapei următoare, care cuprinde un derby între echipele ce și-au împărțit titlurile în ultimii ani.

FCSB va primi vizita celor de la CFR Cluj pe 25 ianuarie, de la ora 20.00, fiind unul dintre cele mai așteptate meciuri. Cele două echipe se află în prezent în afara locurilor de play-off, cu nouă etape rămase de disputat din sezonul regulat.

Un alt meci așteptat de fani este cel dintre Universitatea Craiova și FC Botoșani, programat pe 24 ianuarie, de la ora 20.00.

Programul etapei a 23-a a Superligii

Vineri, 23 ianuarie

  • Ora 17.00: Metaloglobus Bucureşti - FC Argeş;
  • Ora 20.00: FC Hermannstadt - Dinamo Bucureşti;

Sâmbătă, 24 ianuarie

  • Ora 17.00: Universitatea Cluj - Unirea Slobozia;
  • Ora 20.00: Universitatea Craiova - FC Botoşani;

Duminică, 25 ianuarie

  • Ora 14.30: Petrolul Ploieşti - Farul Constanţa;
  • Ora 20.00: FCSB - CFR 1907 Cluj;

Luni, 26 ianuarie

  • Ora 17.00: Oţelul Galaţi - FK Csikszereda Miercurea Ciuc;
  • Ora 20.00: UTA Arad - FC Rapid.

Meciurile vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

Fotbalist

Fotbalist. Sursa foto: Pixabay

Clasamentul de la finalul anului 2025

Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid, cu 39, iar podiumul este completat de FC Botoșani, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un golaveraj superior.

FC Argeș se află pe locul cinci, cu 34 de puncte, iar Oțelul Galați ocupă ultimul loc de play-off, cu 33. Metaloglobus este pe ultima poziție, cu 11 puncte, Hermannstadt se află pe celălalt loc direct retrogradabil, cu 13, iar Csikszereda și Petrolul ocupă locurile de baraj.

