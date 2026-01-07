Sport

Gigi Becali și-a certat un fost jucător la semafor. „Nu o să te uit toată viața”

Comentează știrea
Gigi Becali și-a certat un fost jucător la semafor. „Nu o să te uit toată viața”Gigi Becali. Sursa foto Captură video
Din cuprinsul articolului

Gigi Becali nu a uitat peste un mare eșec al echipei FCSB, care i-a scos din buzunare o mare sumă de bani. Finanțatorul echipei s-a întâlnit, în trafic, cu polonezul Lukas Szukala, fost fundaș al „roș-albaștrilor”, conform digisport.ro. Și și-a amintit despre celebra dublă cu Ludogoreț, din 2014, ce a contat pentru calificarea în preliminariile Ligii Campionilor. 

Gigi Becali și-a certat un fost jucător la semafor. „Nu o să te uit toată viața”

După ce a câștigat acasă cu 1-0, FCSB a pierdut în Bulgaria, la penalty-uri, s cor 5-6. În poarta celor de la Ludogoreț a stat Cosmin Moți, pentru că goalkeeperul fusese eliminat, iar gazdele făcuseră toate schimbările.

„M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în mașină și a oprit la stop. Și nu-l mai cunoșteam. Eu nu-l știam pe el în realitate, deoarece eram la pușcărie în perioada aia și n-am apucat să-l întâlnesc. Îl văzusem doar la televizor.

Lecția venezueleană pentru România. Cum să câștigi bunăvoința lui Donald Trump
Lecția venezueleană pentru România. Cum să câștigi bunăvoința lui Donald Trump
Declaraţii despre presupusul ucigaş în serie de la Anenii Noi. Ar fi fost protejat de o rudă procuror
Declaraţii despre presupusul ucigaş în serie de la Anenii Noi. Ar fi fost protejat de o rudă procuror

„A dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lu' ăla, care a șutat apoi la vinclu”

Și el zice: Eu sunt Szukala!. I-am răspuns: Băăăi, toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo? A dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lu' ăla, care a șutat apoi la vinclu. M-am bucurat că a dat cu capul, dar să o fi dat mai încolo. Era minutul 92 și eram la pușcărie.

Pentru finanțator a fost o tragedie mai mare decât cea de la Middlesbrough

Pentru mine, nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets. Am ratat calificarea în Liga Campionilor. Erau aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

„Când am zis de Duarte, de ce am pomenit de Szukala? Pentru că sunt jucători asemănători. E posibil să fie mai tehnic Duarte. Szukala lovea foarte bine balonul cu capul, dar era cam împiedicat, așa. De la Bistrița mi-a plăcut Szukala și l-am adus”, a mai afirmat finanțatorul.

În sezonul 2014 - 2015 al Ligii Campionilor, după ce a eliminat-o pe FCSB, Ludogoreț a ajuns în grupe și a avut ca adversari pe Real Madrid, FC Liverpool și FC Basel.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:14 - Lecția venezueleană pentru România. Cum să câștigi bunăvoința lui Donald Trump
09:03 - Pâine de casă fără frământare. Miezul se păstrează moale timp de câteva zile
08:57 - Confruntări violente între armata siriană și forțele kurde. Copii și civili kurzi, uciși în Alep
08:48 - Declaraţii despre presupusul ucigaş în serie de la Anenii Noi. Ar fi fost protejat de o rudă procuror
08:42 - Curat neconstituţional, dar umflaţi-le banii românilor
08:31 - Pensionarii români s-au trezit peste noapte că li se măresc pensiile. Suma medie care vine în completarea veniturilor...

HAI România!

Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!

Proiecte speciale