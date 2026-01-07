Gigi Becali și-a certat un fost jucător la semafor. „Nu o să te uit toată viața”

Gigi Becali nu a uitat peste un mare eșec al echipei FCSB, care i-a scos din buzunare o mare sumă de bani. Finanțatorul echipei s-a întâlnit, în trafic, cu polonezul Lukas Szukala, fost fundaș al „roș-albaștrilor”, conform digisport.ro. Și și-a amintit despre celebra dublă cu Ludogoreț, din 2014, ce a contat pentru calificarea în preliminariile Ligii Campionilor.

După ce a câștigat acasă cu 1-0, FCSB a pierdut în Bulgaria, la penalty-uri, s cor 5-6. În poarta celor de la Ludogoreț a stat Cosmin Moți, pentru că goalkeeperul fusese eliminat, iar gazdele făcuseră toate schimbările.

„M-am întalnit cu Szukala. Era cu copilul în mașină și a oprit la stop. Și nu-l mai cunoșteam. Eu nu-l știam pe el în realitate, deoarece eram la pușcărie în perioada aia și n-am apucat să-l întâlnesc. Îl văzusem doar la televizor.

Și el zice: Eu sunt Szukala!. I-am răspuns: Băăăi, toată viața o să te țin minte pentru cum ai dat cu capul. Nu puteai să dai cu cinci centimetri mai încolo? A dat cu capul în meciul cu Ludogorets exact în piciorul lu' ăla, care a șutat apoi la vinclu. M-am bucurat că a dat cu capul, dar să o fi dat mai încolo. Era minutul 92 și eram la pușcărie.

Pentru mine, nu Middlesbrough e cel mai trist moment, ci cel cu Ludogorets. Am ratat calificarea în Liga Campionilor. Erau aproape 20 de milioane de euro și eram și în pușcărie”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

„Când am zis de Duarte, de ce am pomenit de Szukala? Pentru că sunt jucători asemănători. E posibil să fie mai tehnic Duarte. Szukala lovea foarte bine balonul cu capul, dar era cam împiedicat, așa. De la Bistrița mi-a plăcut Szukala și l-am adus”, a mai afirmat finanțatorul.

În sezonul 2014 - 2015 al Ligii Campionilor, după ce a eliminat-o pe FCSB, Ludogoreț a ajuns în grupe și a avut ca adversari pe Real Madrid, FC Liverpool și FC Basel.