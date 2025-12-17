Cristina Neagu pune punct speculațiilor despre revenirea în handbal. Ce așteptări are de la CSM

Cristina Neagu, în vârstă de 36 de ani, s-a retras din handbal la începutul lunii iunie, în cadrul unei gale care i-a purtat numele și care a avut loc în Sala Polivalentă din București. La șase luni de la acel moment, handbalista, de patru ori aleasă cea mai valoroasă jucătoare a lumii, a vorbit despre decizia sa.

Cristina Neagu a clarificat că nu ia în calcul o întoarcere la CSM București. Deși numele ei a fost recent asociat cu o posibilă revenire la fostul club, sportiva a pus punct speculațiilor, subliniind că legătura cu CSM București rămâne una specială, dar revenirea în activitate nu face parte din planurile ei actuale.

„Nu mi-e dor absolut deloc (n.r. de handbal). E cumva straniu, știți cât iubesc handbalul, cât am fost de dedicată. M-am dedicat 1000%, iar acum simt că pot să închid, fără regrete, acest capitol al vieții mele, să trăiesc momentul și să văd ce vine pe viitor”, a declarat ea la un eveniment, potrivit Digisport.

Cristina Neagu a declarat că a rămas fană a echipei CSM București și a subliniat că își dorește ca aceasta să performeze. De asemenea, ea a menționat ă nu a avut discuții recente cu oficialii clubului despre o posibilă revenire în lumea sportului.

„Am rămas fană CSM și doresc ca echipa să performeze! Discuții nu am avut cu cei de la CSM, informațiile au fost false. Eu când mi-am terminat contractul cu CSM, mi-au spus că atunci când vreau să mă întorc în handbal, și știau că nu-mi doream lucrul acesta, porțile pentru mine sunt deschise la CSM București. Dar deocamdată nu mă gândesc la handbal și nu vreau să mă întorc în handbal”, a mai spus ea.

Cristina Neagu s-a retras după 25 de ani de carieră în lumea sportului. 17 ani i-a petrecut la naționala României, unde a marcat 975 de goluri. La nivel de club, ea a evoluat pentru Rulmentul Brașov (2006-2009), Oltchim (2009-2013), Buducnost (2013-2017) și CSM București (2017-2025).

De-a lungul carierei, Neagu a câștigat 12 titluri de campioană (8 în România și 4 în Muntenegru) și Liga Campionilor în 2015, cu Buducnost. Alături de naționala României, a obținut bronzul la Campionatul Mondial din 2015 și bronzul la Campionatul European din 2010. A fost de trei ori golgeteră a Ligii Campionilor și este cea mai bună marcatoare all-time a competiției, cu 1.232 de goluri, precum și a Campionatelor Europene, cu 303 goluri. În total, ea a cucerit 27 de trofee.