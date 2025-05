Sport Cristina Neagu dezvăluie de ce s-a retras. A trăit un coșmar mulți ani







Handbalista Cristina Neagu a explicat care a fost motivul principal pentru care a decis să se retragă din carieră. Se pare că durerile au fost cele care i-au dat cele mai multe bătăi de cap.

Cristina Neagu, doborâtă de dureri

Sportiva a explicat retragerea ca pe un gest normal, mai ales că de doi ani de zile se gândea la acest lucru. Aceasta a explicat că durerile pe care le-a suportat zilnic din 2011 până acum nu prea i-au dat pace. ”Cred că cumva după 30 de ani începi să te gândești care ar fi momentul cel mai potrivit. Normal că iei în considerare mai multe lucruri și cum te simți din punct de vedre fizic.

După cum știți cariera mea a fost presărată cu mai multe accidentări. Eu m-am chinuit foarte mult. Am avut și am dureri în fiecare zi. M-am operat la umăr la umăr în 2011, gândiți-vă că de atunci am dureri la umăr în fiecare zi. Mi-am rupt ligamentele la ambii genunchi, al fel, alte dureri. Și pur și simplu am simțit că acesta e un moment potrivit.

Mă gândesc la lucrul acesta de 2 ani de zile. Nu a fost o decizie luată la cald sau nu știu să mă supăr în urma unui meci pierdut sau ceva de genul”, a spus Cristina Neagu.

Sportiva a făcut performanță până în ultima secundă

Pe de altă parte, aceasta a explicat că și-a dorit să joace cu toată responsabilitatea până la ultimul meci. Totuși când și-a dat seama că nu mai poate face față a decis să se retragă. ”Eu mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel până la ultimele meciuri ale carierei mele și cred că am și reușit lucrul acesta. Și exact cum am spus, momentul acesta vine în viața oricărui sportiv pentru că viața de sportiv e scurtă, din păcate”, a mai spus ea.