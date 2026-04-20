Părintele Nicolae Dima explică taina suferinței și lucrarea lui Dumnezeu în om

Rugăciune. Sursa foto: Pixabay
Părintele Nicolae Dima a spus la un podcast că durerea este necesară în viață. Mai ales pentru a putea să devenim ceea ce am fost meniți să fim pe pământ.

Suferința se răscumpără pe sine

Părintele Nicolae Dima explică că suferința este care poate să purifice. ”Durerea e necesară, chiar dacă sună cinic. Spre exemplu orice femeie știe că o așteaptă durerea. Mântuitorul a zis-o în Evanghelie, dacă faci numai efortul mental să te gândești la ceea ce urmează după, deja, toată durerea pe care te aștepți să o ai nu mai contează.

Rugăciune/sursă foto: doxologia.ro

Nu mai are importanță. Este o durere care se răscumpără pe sine. Dar nu trebuie să vedem lucrurile în cheie utilitaristă. Durerea nu e valoroasă prin sine. Ci prin faptul că te transformă, te duce într-o anumită stare în care trebuia să ajungi ca să simți împlinirea de sine. Cred că prin frământarea care înseamnă suferință suntem purificați”, a explicat omul bisericii.

Taina suferinței în ochii lui Dumnezeu

De asemenea părintele a explicat și ce se întâmplă atunci când Dumnezeu lucrează cu suferința în taină. ”Taină la Dumnezeu înseamnă lucrare ascunsă. Intră Dumnezeu în sufletul tău și lucrează într-o formă pe care nu ai putea niciodată să o înțelegi. Trebuie să te predai. Trebuie să-l lași pe Dumnezeu să lucreze.

Când ai ajuns să spui: Doamne mă predau ție, taina aceasta a suferinței, a lucrării lui Dumnezeu este în operă, abia atunci este deplină și poate duce acolo unde este necesar”, a mai spus acesta.

Cine controlează totul

Pe de altă parte, părintele a explicat că situațiile limită pline de suferință sunt cele care ne duc direct la Dumnezeu. ”Abia atunci când ești în situație limită îți dai seama cât de puțin controlezi tu din viața ta. Abia când ești pe marginea gropii, te simți ca Iosif aruncat într-o fântână. Și când ești pe fundul gropii nu se mai vede nimic în afara de cer. Și atunci îl lași pe Dumnezeu să își facă lucrarea”, a încheiat el.

