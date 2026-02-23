Ce semnificație are și ce presupune Postul Paștelui, de fapt, pentru credincioși

Postul Paștelui 2026 marchează începutul celei mai intense perioade de pregătire spirituală din calendarul creștin ortodox. Considerat cel mai lung și mai riguros post de peste an, Postul Mare îi cheamă pe credincioși la reflecție și apropiere de Dumnezeu. În 2026, această etapă începe la final de februarie și se încheie în aprilie, odată cu sărbătoarea Învierii Domnului.

Dincolo de regulile alimentare bine cunoscute, perioada are o semnificație profund duhovnicească. Postul nu este privit doar ca o restricție, ci ca un parcurs interior, o pregătire pentru cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Durata sa extinsă și rânduiala mai strictă îl diferențiază de celelalte posturi din an și îl transformă într-un reper important pentru viața religioasă a comunității.

În 2026, Postul Paștelui a început luni, pe 23 februarie, zi cunoscută drept Lunea Curată. Aceasta deschide un interval de șapte săptămâni de pregătire pentru Învierea Domnului, care va fi sărbătorită pe 12 aprilie. Postul Mare amintește de cele 40 de zile petrecute de Iisus Hristos în pustiu înainte de începerea propovăduirii Sale. Tocmai de aceea, această perioadă este asociată cu ideea de nevoință, răbdare și întărire lăuntrică. La cele 40 de zile se adaugă Săptămâna Patimilor, care are o intensitate aparte în plan liturgic și spiritual.

Semnificația acestui timp este explicată de preotul Constantin Vasile, care subliniază că postul depășește simpla abstinență alimentară:

„În perioada Postului Mare, Biserica ne cheamă pe fiecare dintre noi la o vreme de cercetare lăuntrică, de înfrânare și de apropiere mai intensă de Dumnezeu prin rugăciune, post și fapte bune. Această rânduială a postirii nu este doar o simplă abținere de la anumite alimente, ci o lucrare duhovnicească prin care omul își curățește mintea, își smerește inima și își întărește voința în lupta cu patimile. Postul a fost rânduit după pilda Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a postit patruzeci de zile în pustie înainte de a începe propovăduirea Sa, arătându-ne că fără jertfă și nevoință nu poate exista biruință asupra ispitelor”, a declarat preotul pentru EvZ.

Deși este considerat cel mai aspru dintre posturile anuale, el nu trebuie privit ca o constrângere, ci ca un exercițiu spiritual menit să aducă echilibru și claritate sufletească. În acest sens, același preot explică:

„Deși Postul Mare este socotit cel mai aspru dintre posturile de peste an, atât prin durata sa, cât și prin rânduiala mai strictă a slujbelor și a înfrânării, el nu trebuie privit ca o povară sau ca o constrângere, ci ca o școală a libertății duhovnicești. Asprimea lui nu urmărește să apese asupra omului, ci să îl întărească și să îl așeze pe calea echilibrului și a smereniei. Prin acesta, credinciosul descoperă că adevărata bucurie nu vine din împlinirea poftelor, ci din pacea inimii și din apropierea de Hristos, Care ne învață că orice jertfă făcută cu credință aduce lumină și binecuvântare în viața noastră”, a mai spus preotul Constantin Vasile.

Postul Mare se desfășoară pe durata a șapte săptămâni. Sunt 40 de zile de post propriu-zis, fără a lua în calcul duminicile, la care se adaugă Săptămâna Patimilor. Comparativ cu celelalte patru posturi din an – al Crăciunului, al Adormirii Maicii Domnului și al Sfinților Apostoli Petru și Pavel – acesta este mai lung și are o rânduială mai strictă. În plan alimentar, credincioșii renunță la carne, ouă, lactate și alte produse de origine animală. În anumite zile, tradiția prevede limitarea consumului de ulei sau vin, iar peștele este permis doar în zilele cu dezlegare.

Totuși, Biserica atrage atenția că postul nu trebuie redus la o simplă dietă. Preotul Constantin Vasile explică faptul că transformarea trebuie să fie una interioară:

„Postul nu se reduce doar la înfrânarea de la anumite bucate, deoarece adevărata sa lucrare este una lăuntrică, a sufletului și a minții. Dacă omul se oprește doar la rânduiala alimentară, dar rămâne în mânie, în judecarea aproapelui sau în nepăsare față de suferința celuilalt, atunci postirea sa este doar trupească, nu și duhovnicească. Biserica ne învață că postul adevărat înseamnă înfrânarea limbii de la cuvântul rău, a ochilor de la priviri necuviincioase, a inimii de la gânduri pătimașe și deschiderea sufletului către rugăciune, milostenie și iertare, pentru ca astfel omul să se curățească în întregime și să se apropie cu vrednicie de Dumnezeu.”

Pe lângă rânduiala alimentară, credincioșii sunt îndemnați să acorde mai mult timp rugăciunii și participării la slujbe. Spovedania și împărtășirea capătă o importanță deosebită în această perioadă, fiind considerate momente esențiale de curățire și întărire spirituală. Despre acest aspect, preotul subliniază:

„Prin post și rugăciune, credinciosul primește har și luminare de la Dumnezeu, iar sufletul său se face mai sensibil la lucrarea Duhului Sfânt. Spovedania și împărtășirea cu Sfintele Taine, săvârșite cu pregătire și cu binecuvântarea duhovnicului, aduc pace, iertare și întărire în viața creștină. Postul este, așadar, nu o povară, ci o binecuvântare, un timp al întoarcerii către sine și către aproapele, al milosteniei și al împăcării, pentru ca fiecare dintre noi să întâmpine Praznicul Învierii cu inimă curată și cu bucurie sfântă.”

Postul Paștelui 2026 începe pe 23 februarie și se încheie pe 12 aprilie, odată cu sărbătoarea Învierii Domnului. În acest interval, credincioșii parcurg un drum spiritual care îmbină disciplina exterioară cu transformarea lăuntrică.

Rânduiala alimentară, participarea mai frecventă la slujbe, spovedania și faptele de milostenie sunt componente ale aceleiași pregătiri. Scopul final nu este austeritatea în sine, ci dobândirea unei stări de pace și curățire sufletească.

Prin respectarea acestor practici, Postul Mare devine un timp al reașezării interioare și al apropierii de valorile esențiale – iertare, smerenie, dragoste și echilibru. Pentru credincioșii ortodocși, această perioadă rămâne cea mai intensă etapă a anului bisericesc, un reper clar între finalul iernii și lumina Învierii.