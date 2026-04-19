Veștile bune vin de Arhanghelul Gavriil. Acatistul lui, o rugăciune ajutătoare

Sfântul Gavriil este renumit pentru faptul că este vestitorul voinței divine. Drept urmare acatistul lui este citit pentru a aduce bucurie fiind cunoscut ca ocrotitor al mamelor și copiilor

Arhanghelul este recunoscut pentru faptul că i-a vestit Fecioarei Maria faptul că ea va fi mama Mântuitorului. Drept urmare este considerat cel care aduce vești bune. Acesta este și unul dintre motivele pentru care poate fi invocat prin acatist. Mai ales în cazul în care așteptați o veste legat de venirea pe lume a unui copil, găsirea unui loc de muncă sau claritate cu privire la o decizie importantă.

Rugăciunea mai poate fi citită și pentru ajutor în nevoi și dobândire de înțelepciune. Sfântul este considerat ca un mare voievod al oștirilor îngerești.

El este și cel care ne izbăvește de primejdii și suferințe. Acatistul lui mai poate fi citit și pentru călăuzirea pașilor credincioșilor spre mântuire. Arhanghelul este considerat protector al mamelor, ajutând la conceperea și nașterea pruncilor. Acatistul lui se citește pentru a primi înțelepciune și ajutor în a înțelege mesajele divine.

Rugăciunea destinată lui se poate citi în orice zi, dar mai ales în ziua de luni, care este închinată puterilor cerești. De asemenea, mai poate fi citit și pe 26 martie, 13 iulie, 8 noiembrie, zilele în care este prăznuit.

Tot el este și cel care, în Noul Testament, i-a vestit lui Zaharia venirea pe lume a lui Ioan Botezătorul. Asta deși mama acestuia avea o vârstă destul de înaintată, iar Zaharia, soțul ei, a avut îndoilei.

Dar îngerul le-a spulberat spunându-i că e trimisul Domnului. În Vechiul Testament el este cel care l-a învățat pe Daniel cum să tâlcuiască viziunile. În traducere, numele său înseamnă Puterea lui Dumnezeu. De fiecare dată la fiecare menționare el apare drept mesager.