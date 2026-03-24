Acatistul Sfântului Alexandru. Se citește pentru luminarea minții

Sfântul Alexandru vine în ajutorul credincioșilor care au nevoie de înțelepciune și de biruință asupra dușmanilor nevăzuți. Acatistul lui se mai citește și pentru luminarea minții.

Sărbătorit pe 30 august, Sfântul este cel pe care credincioșii care au nevoie de ajutor pentru apărarea dreptei credințe, îl invocă. Luminarea minții, înțelepciune dar și protecție împotriva duhurilor nevăzute sunt daruri pe care el le poate da celor care au nevoie. Acatistul lui este o rugăciune de mulțumire pentru protecția pe care sfântul o acordă împotriva învățăturilor greșite.

Sfântul este cunoscut pentru că a fost un apărător ferm al ortodoxiei împotriva arienilor. De aceea cei care simt că au pierdut înțelesul învățăturilor creștine, îi pot cere ajutorul. Și biruința asupra celor necredincioși poate fi cerută tot lui.

Sfântul Alexandru a devenit Patriarhul Constantinopului la cererea Sfântului Mitrofan, cel care i-a fost înaintaș. Este recunoscut pentru faptul că s-a luptat cu ereticii și cu cei care care încercau să-l întoarcă pe împărat la vechea religie.

În aceste dispute verbale, patriarhul a rostit și cuvintele pentru care este celebru: ”În numele Domnului meu Iisus Hristos îți poruncesc să taci”. Cuvintele i-au fost adresate unui filosof care a amuțit. Apoi a căzut la picioarele Sfântului care i-a dezlegat vorbele în cele din urmă.

O altă faptă pentru care Sfântul este recunoscut are legătură cu moartea unui răcredincios. Împăratul Constantinopolului a fost mințit de către răucredinciosul Arie că s-a schimbat drept urmare a acceptat ca acesta să fie împărtășit de către Sfântul Alexandru. Doar că la auzul acestor lucruri, patriarhul s-a retras toată noaptea în rugăciune și a cerut Domnului să nu permită o astfel de situație.

Drept urmare a doua zi când a venit la împărtășanie, Arie a trecut înainte pe la baie. Acolo a fost găsit mort, pentru că l-ar fi trăznit Dumnezeu. Sfântul Alexandru a murit la 98 de ani.