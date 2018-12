Cristina Neagu, noi detalii despre accidentare: „AM DURERI!”

România a terminat pe locul 4 la Campionatul European din Franța, dar nu a putut conta pe serviciile căpitanului Cristina Neagu în ultimele două meciuri.





Interul-stânga Cristina Neagu a revenit cu declarații cu privire la accidentarea sa, și spune că că este supărată că nu a putut evolua în ultimele două meciuri la Paris.

„Am rămas lângă echipă, pentru că am crezut că va fi important pentru ele că sunt acolo şi cred că a contat. Sunt mândră de ele, de acest loc 4. Nu e vorba doar să fii pe teren, ci şi despre energia şi spiritul echipei. Am vrut mult să joc semifinala, ne-am bucurat să fim la Paris, dar nu am putut. Atât s-a putut în aceste trei zile aici.

Pentru echipă cred că a fost un şoc să nu mă aibă. Echipa era obişnuită să joace într-un anumit sistem, cu mine, cred că le-a fost greu, un şoc, mai ales la nivel mental. Suntem foarte unite, cred în ele, ele cred în mine şi ştiu că au dat totul, dar aveau nevoie de mai mult timp să joace fără mine. Sunt mândră de ele”, a declarat Neagu, într-o conferinţă de presă susţinută la Paris după finala mică.

