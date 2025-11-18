Cristina Neagu, criticată dur de o fostă handbalistă importantă. Nu era jucătoare de echipă

Cristina Neagu (37 de ani), cea mai bună handbalistă la CSM București și echipa națională, mulți ani, a dat peste un critic vehement. Care spune că, dincolo de valoarea incontestabilă, Neagu nu era o sportivă care să ajute grupul din care făcea parte.

Mayssa Pessoa (41 de ani), fost portar la CSM București, a vorbit despre rolul pe care îl juca interul stânga. De menționat că cele două handbaliste nu au fost niciodată coechipiere. Pessoa a evoluat pentru „tigroaice” în perioada 2014 - 2016, iar în ultimul sezon a câștigat Liga Campionilor. O altă problemă invocată de braziliancă este cea a stilului de handbal practicat în țara noastră: unul individual, nu de echipă.

„Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, ea nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a spus fostul portar de la CSM București, conform as.ro.

Cristina Neagu a evoluat pentru CSM București în perioada 2017 - 2025. Handbalista nu a reușit să câștige nici nu echipa națională, nici cu cea de club, vreun trofeu major. Individual, este considerată cea mai mare jucătoare din istoria României și a fost desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a anului de Federația Internațională. Neagu s-a retras din activitatea de jucătoare în acest an.