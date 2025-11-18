Sport

Cristina Neagu, criticată dur de o fostă handbalistă importantă. Nu era jucătoare de echipă

Comentează știrea
Cristina Neagu, criticată dur de o fostă handbalistă importantă. Nu era jucătoare de echipăCristina Neagu. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Cristina Neagu (37 de ani), cea mai bună handbalistă la CSM București și echipa națională, mulți ani, a dat peste un critic vehement. Care spune că, dincolo de valoarea incontestabilă, Neagu nu era o sportivă care să ajute grupul din care făcea parte.

Cristina Neagu, criticată de o fostă jucătoare a celor de la CSM București

Mayssa Pessoa (41 de ani), fost portar la CSM București, a vorbit despre rolul pe care îl juca interul stânga. De menționat că cele două handbaliste nu au fost niciodată coechipiere. Pessoa a evoluat pentru „tigroaice” în perioada 2014 - 2016, iar în ultimul sezon a câștigat Liga Campionilor. O altă problemă invocată de braziliancă este cea a stilului de handbal practicat în țara noastră: unul individual, nu de echipă.

„Pentru mine, e una dintre cele mai mari jucătoare din lume, nu încape discuţie. Era foarte bună la nivel individual, dar nu era jucătoare de echipă. Toată lumea vede asta. Ca echipă, ea nu a fost bună pentru CSM. Nu e vorba doar de Gullden, la CSM a fost întotdeauna cum a vrut Neagu.

sursa: Facebook

„În România, handbalul e individual, nu de echipă”

Şi asta este o mare problemă la CSM Bucureşti. Nu poţi face ce vrea un jucător anume. De-a lungul anilor, CSM Bucureşti a avut cele mai bune jucătoare. În România, handbalul e individual, nu de echipă. Asta este problema. În handbalul din România, unele jucătoare au salarii prea mari. Sunt tratate jucătoarele diferit”, a spus fostul portar de la CSM București, conform as.ro.

Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele liderului rus
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat
Ludovic Orban, după revocarea din funcția de consilier prezidențial: Despărțirea vine din inițiativa președintelui. Mă simt eliberat

A fost desemnată de patru ori cea mai bună jucătoare a lumii

Cristina Neagu a evoluat pentru CSM București în perioada 2017 - 2025. Handbalista nu a reușit să câștige nici nu echipa națională, nici cu cea de club, vreun trofeu major. Individual, este considerată cea mai mare jucătoare din istoria României și a fost desemnată de patru ori cea mai bună handbalistă a anului de Federația Internațională. Neagu s-a retras din activitatea de jucătoare în acest an.

 

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:47 - Camelia Voinea, reacție în scandalul momentului din gimnastica românească. Cum răspunde la acuzațiile de abuz
19:39 - Formaţia Deep Purple, din nou în România. În ce oraș va avea loc concertul
19:27 - Realitatea din spatele imperiului creat de Vladimir Putin. Lumea paralelă în care se răsfață fiicele și rudele lideru...
19:18 - Ucraina are nevoie de cât mai multe drone pentru a nu fi copleșită de Rusia
19:11 - Plenul comun a adoptat reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor p...
19:01 - Grupul PPC își extinde portofoliul de energie regenerabilă din România cu 130 MW de energie fotovoltaică

HAI România!

Makaveli vrea să intre în politica mare
Makaveli vrea să intre în politica mare
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Zelensky, game over. Hai LIVE cu Turcescu
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază
Războiul dintre Rusia și Ucraina a intrat într-o nouă fază

Proiecte speciale