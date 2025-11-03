Performanță istorică în ritm de samba! Voleibaliștii Stelei le-au prezentat fanilor Cupa Balcanică

Din cuprinsul articolului Rareș Bălean, jucătorul fără vacanță

Voleiul stelist e din nou pe culmi. Dublă finalistă, de-a lungul timpului, în Liga Campionilor și de trei ori calificată în finala Cupei CEV, Steaua a reușit, în sfârșit, să cucerească un trofeu european: Cupa Balcanică

Sâmbătă, steliștii l-au prezentat trofeul fanilor veniți la meciul câștigat cu 3-0 în fața celor de la CSM București. Atmosfera din sală a fost una de sărbătoare. Printre cei mai aplaudați – Rareș Bălean, MVP-ul Cupei Balcanice , și Alexandru Rață, revenit după o accidentare grea, dar deja cu evoluții decisive în echipa roș-albastră.

Rareș știe că forma bună pe care o traversează nu e deloc întâmplătoare. „Probabil că munca, perseverența și seriozitatea cu care abordez fiecare meci, fiecare partidă”, explică el calm, cu un zâmbet scurt. „Sunt într-o fază bună a carierei mele și sper, folosind această formă foarte bună, să obținem lucruri cât mai mari la Steaua”, adaugă sportivul.

Turneul balcanic nu a fost deloc ușor: trei meciuri disputate și câștigate în trei zile, în fața unor adversari redutabili din Turcia, Grecia și Bosnia-Herțegovina

„A fost o competiție foarte grea, deoarece am jucat trei meciuri în trei zile”, povestește Rareș. „A fost un lucru destul de greu pentru corpurile noastre, dar mă bucur că am reușit să ne mobilizăm și am jucat chiar un volei de o calitate foarte bună, reușind să învingem echipe cu bugete mai mari ca ale noastre sau cu jucători mult mai titrați decât noi”, mai spune Rareș.

Steliștii au început cu o victorie de moral, 3-1, chiar în fața marii favorite, formația turcă Spor Toto, la care evoluează mai mulți jucători extrem de bine cotați în voleiul mondial. A urmat apoi OFI Creta, de care Steaua a dispus cu același scor și, în ultima zi, bucureștenilor le-a ieșit în care gazda competiției, OK Kakanji, de care au dispus cu 3-0.

Cel mai dificil a fost primul meci, cel cu Spor Toto: „Cred că am început cu puține emoții”, recunoaște Rareș. „Era și greutatea meciului și starurile de dincolo de fileu. Dar noi am fost mai omogeni ca echipă și chiar am reușit să jucăm un volei mai bun decât ei în acel moment”, afirmă voleibalistul.

Cel mai bun marcator al României la Mondialele din luna septembrie, Rareș Bălean iubește atât de mult voleiul, încât vacanța e un termen aproape uitat. După Campionatul Mondial nu și-a permis decât câteva zile de pauză. „Probabil asta e și secretul: munca continuă”, declară el simplu, apoi continua: „Nu prea am avut timp de pauză, sincer, nu am avut vacanță. Dar încerc în fiecare zi să fac ceva în plus pentru a mă recupera și am păstrat corpul în condiții optime de antrenament și joc”.

Când îl întrebi cui dedică trofeul, Rareș zâmbește și devine sincer: „Nu știu dacă sună egoist, dar vreau să mi-l dedic mie, deoarece mă bucur că îmi demonstrez că pot depăși limite la care nu m-am gândit până acum”.

Odată cu câștigarea Cupei Balcanice, Steaua și-a asigurat și un loc în Cupa Challenge, a treia competiție continentală inter-cluburi.

Chiar dacă acest lucru înseamnă mai multe meciuri și mai puțină odihnă, jucătorii se bucură. „Este bine să ai cât mai multe meciuri, pentru că acestea sunt diferite față de antrenament”, explică Rareș. „Când ești la 23 egal, e diferit într-un meci față de un antrenament. Mă bucur că ne expunem în lumea europeană a voleiului”, mai spune el.

Steaua acum este o echipă unită, cu jucători care se sprijină unul pe altul, iar Bălean ține să sublinieze acest lucru, precizând și importanța omului de pe banca tehnică. „Este și antrenorul, cu siguranță se datorează și lui. Este un pedagog bun. Dar toți băieții suntem prieteni între noi, toți muncim pentru obiective comune și este normal să ne bucurăm unii de alții și să ne ajutăm în teren”, spune el.

Alex Rață a ratat Mondialul, dar a cucerit Cupa Balcanică

Sosit în vară la Steaua, Alexandru Rață a ridicat primul trofeu deasupra capului cu aceată echipă chiar la debutul său oficial la „roș-albaștrii.

Pentru el, câștigarea Cupei Balcanice a însemnat nu doar un succes sportiv, ci și o eliberare, venită după aproape trei luni de recuperare, care l-au ținut departe de Campionatul Mondial. „A fost un turneu greu, trei meciuri în trei zile, în special pentru mine, pentru că eu abia începusem să sar de șapte zile după accidentarea pe care o avusesem”, povestește Rață, mândru de reușita lui. „A fost foarte greu, dar mă bucur că am reușit să câștigăm, să mergem în Cupa Challenge și să trecem de adversari foarte puternici”, a mai adăugat el.

Recuperarea de după accidentare a fost un proces lung și dureros. „În jur de două luni și jumătate, dacă nu chiar trei luni am stat”, spune Rață cu o urmă de regret: „A fost dificil, pentru că am pierdut și Campionatul Mondial. Încă e dureros pentru mine, dar încep să trec peste. Am făcut doar partea superioară și recuperare pentru tibie, dar mă bucur că reușesc să mă reintegrez”.

Din fața televizorului, Rață a trăit Mondialul cu sufletul strâns: „M-am uitat, eram cu sufletul la băieți. Speram să reușească să se califice din grupă”.

Trofeul balcanic l-a dedicat celor care i-au fost alături când totul părea pierdut: „Clar, părinților și familiei mele, care m-au susținut și mă susțin necondiționat, staffului tehnic care m-a ajutat să mă reintegrez. Au fost înțelegători cu accidentarea mea și au făcut posibil ca totul să fie bine”.

În Ghencea, s-a acomodat rapid, iar atmosfera din vestiar l-a cucerit. „Mă simt foarte bine, m-am acomodat foarte bine. Atmosfera în vestiar este una bună și sper să facem lucruri frumoase”, mărturisește Rață.

El e unul dintre puținii jucători români din lotul Stelei care a cucerit un titlu de campion și nu se ferește de presiune. „Cu siguranță este presiune, pentru că de asta am și ales Steaua, datorită proiectului frumos de anul acesta. Sigur, este o presiune, dar îmi place, îmi place această presiune”, afirmă sportivul, care e fascinat de suflul nou adus de antrenorul echipei.

Brazilianul Marcelo Fronkowiak a venit cu alt vibe, alte principii, dar și cu o energie specială. Rață explică: „A venit cu niște sisteme noi și pentru mine, dar îmi plac, e ceva nou și el vine de la un nivel mare. A fost la campioana Franței, în Polonia, în Italia, a antrenat și în Rusia și avem încredere în el”.