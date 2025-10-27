Sport

Ochoterena, fostul portar al echipelor Real Madrid și Valencia, a murit la 64 de ani

Ochoterena, fostul portar al echipelor Real Madrid și Valencia, a murit la 64 de ani
Jose Manuel Ochotorena, fost portar al echipelorReal Madrid şi Valencia şi actual antrenor de portari la clubul de pe Mestalla, a murit la vârsta de 64 de ani, a anunţat Valencia CF.

Valencia îl omagiază pe Jose Manuel Ochotorena

Valencia CF a transmis că regretă „profund moartea” lui Jose Manuel Ochotorena, pe care l-a descris drept o „legendă a clubului”, câştigător al Trofeului Zamora şi o „referinţă în fotbalul spaniol”.

Într-o postare pe reţelele de socializare, clubul a subliniat „amprenta de neşters” pe care fostul portar a lăsat-o ca „antrenor de portari” şi a amintit participarea sa în stafful tehnic al echipei naţionale a Spaniei, care a câştigat Campionatul European din 2008 şi Cupa Mondială din 2010.

De la Real Madrid la Valencia, a avut o carieră plină de succese

Născut la Hernani în 1961, Jose Manuel Ochotorena şi-a încheiat formarea ca portar la Real Madrid, unde a debutat în Primera Division în 1982 şi a fost titular în următoarele două sezoane. A apărat poarta echipei în finala Copa del Rey câştigată în 1985, iar în perioada petrecută pe Santiago Bernabéu a contribuit la obţinerea a cinci trofee, dintre care trei titluri de campion al Spaniei.

În sezonul 1988-1989 s-a transferat la Valencia, iar un an mai târziu a primit cele mai puţine goluri din La Liga, performanţă recompensată cu Trofeul Zamora şi o convocare la echipa naţională pentru Cupa Mondială din 1990. După perioade petrecute la Tenerife, Racing Santander şi Logroñés, şi-a început cariera de antrenor de portari.

A intrat în echipa Valenciei în 2001, în stafful lui Rafa Benítez, alături de care a cucerit două titluri în La Liga şi o Cupă UEFA.

Performanţe remarcabile alături de Valencia şi naţionala Spaniei

A urmat o experienţă de trei sezoane la Liverpool, încununată cu câştigarea Ligii Campionilor, înainte de a reveni la Valencia în 2007, unde a activat neîntrerupt ca antrenor de portari al primei echipe.

Ochotorena a combinat această a doua perioadă la Valencia cu activitatea sa în stafful tehnic al echipei naţionale a Spaniei, care a câştigat Campionatul European din 2008 sub conducerea lui Luis Aragonés şi Cupa Mondială din 2010 sub bagheta lui Vicente del Bosque.

