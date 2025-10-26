Real Madrid învinge FC Barcelona cu 2-1 în El Clasico și se distanțează în fruntea La Liga

Din cuprinsul articolului Primul „El Clasico” sub comanda lui Xabi Alonso

Real Madrid a învins-o la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe FC Barcelona, duminică, în „El Clasico”, consolidându-și astfel poziția de lider în La Liga. Gazdele au deschis scorul pe Santiago Bernabeu prin Kylian Mbappe, în minutul 22, însă Barca a restabilit egalitatea prin Fermin Lopez (38). Rezultatul final a fost stabilit de Jude Bellingham, care a readus-o pe Real în avantaj în finalul primei reprize (43).

Victoria madrilenilor putea fi și mai categorică, însă intervențiile salvatoare ale portarului Barcelonei, Wojciech Szczesny, au limitat proporțiile scorului. De asemenea, Real Madrid a mai avut trei goluri anulate pentru ofsaid, două marcate de Mbappe și unul de Bellingham. Francezul Mbappe a ratat și un penalty în repriza secundă (52).

Acesta a fost primul „El Clasico” sub comanda antrenorului Xabi Alonso. Grație acestui succes, Real Madrid a acumulat 27 de puncte și s-a distanțat la cinci puncte de FC Barcelona, ocupanta locului secund, după 10 etape disputate în actuala ediție a La Liga.