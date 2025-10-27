Vinicius, criză de nervi la El Clasico: „Plec, părăsesc echipa!”. Cuvinte grele adresate lui Xabi Alonso

Vinicius Junior a izbucnit furios după ce a fost schimbat în minutul 71 al meciului Real Madrid – Barcelona (2-1), insultându-l pe antrenorul Xabi Alonso. Momentul, surprins de camerele DAZN Spania, a stârnit un val de reacții în Spania.

Derby-ul Spaniei, Real Madrid – FC Barcelona (2-1), disputat duminică pe „Santiago Bernabéu”, a fost marcat nu doar de spectacolul din teren, ci și de o scenă tensionată între Vinicius Junior și antrenorul său, Xabi Alonso.

În minutul 71, Alonso a decis să-l schimbe pe starul brazilian, care a reacționat furios. Conform imaginilor difuzate de DAZN Spania, jucătorul a fost vizibil surprins când a văzut tabela schimbării.

„Eu? Eu? Mister, mister!” a strigat Vinicius, ridicând brațele în semn de neîncredere. La câteva secunde după ce a ieșit de pe teren, atacantul a explodat. „Părăsesc echipa, plec, prefer să plec!”, a spus el, îndreptându-se direct spre vestiare.

Postul DAZN Spania a difuzat ulterior imagini exclusive surprinse de o cameră izolată, care au arătat întregul episod. Vizibil iritat, Vinicius l-a înjurat pe antrenorul său în portugheză, apoi în spaniolă: „Du-te dracului!”, a repetat de mai multe ori, înainte ca Xabi Alonso să reacționeze.

„Vino, Vini, la naiba!” i-ar fi răspuns calm, dar ferm, tehnicianul madrilen, încercând să-l readucă la realitate.

După câteva minute petrecute în vestiar, Vinicius s-a întors pe banca de rezerve, convins de Luis Llopis, antrenorul portarilor, să-și susțină colegii în finalul tensionat al meciului.

La finalul partidei, întrebat despre incident, Xabi Alonso a preferat să evite o confruntare publică. „În ceea ce privește incidentul cu Vinicius, vom discuta despre asta în privat”, a declarat el în cadrul conferinței de presă, menționând că totul va fi rezolvat intern.

În ciuda nervilor arătați pe teren, Vinicius a părut calm câteva ore mai târziu. Pe contul său de Instagram, brazilianul a postat o fotografie de acasă, în care părea relaxat, însoțită de mesajul: „O duminică frumoasă acasă. Hai, Real Madrid!”

Incidentul cu antrenorul nu a fost singurul moment tensionat pentru Vinicius în timpul derby-ului. După ce s-a întors pe banca de rezerve, brazilianul a avut un nou schimb dur de replici, de această dată cu Lamine Yamal, tânărul star al Barcelonei.

Potrivit Marca, disputa a izbucnit după ce Yamal a acuzat Real Madrid că „fură meciurile”, într-o aluzie la arbitraj.

Vinicius, susținut de Dani Carvajal, i-ar fi cerut tânărului catalan „să vorbească mai puțin”, invitându-l ironic „în afara terenului” pentru a continua discuția. Momentul a fost rapid aplanat de arbitri și de colegii celor doi jucători.

Presa sportivă din Spania a analizat în detaliu incidentul. Marca și AS au scris că reacția lui Vinicius reflectă „frustrarea acumulată a unui jucător care simte că este ținta constantă a faulturilor și provocărilor”.

„Vini a fost înlocuit într-un moment în care dorea să continue să atace. Decizia lui Alonso, deși tactică, l-a surprins și i-a alimentat temperamentul vulcanic”, notează AS.

De cealaltă parte, El Mundo Deportivo susține că, în pofida conflictului, antrenorul spaniol „a gestionat inteligent momentul, evitând escaladarea”, iar revenirea lui Vinicius pe bancă ar fi semnul că situația nu va degenera.