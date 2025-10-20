FRF pune în vânzare biletele pentru fanii care vor să facă deplasarea în Bosnia

Federația Română de Fotbal a anunțat că biletele pentru meciul Bosnia – România, programat pe 15 noiembrie, vor fi disponibile online de la 21 octombrie. Prețul unui tichet este de 132 lei, iar suporterii români vor fi repartizați în Peluza Sud a stadionului „Bilino Polje” din Zenica.

Naționala României va întâlni selecționata Bosniei și Herțegovinei în data de 15 noiembrie, de la ora 21:45 (ora României), pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica. Partida contează pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2026 și este așteptată cu mare interes de fanii ambelor echipe.

Federația Română de Fotbal (FRF) a transmis toate detaliile privind procedura de achiziționare a biletelor pentru suporterii români care doresc să asiste la meci.

Vânzarea biletelor pentru fanii echipei României începe marți, 21 octombrie, pe platforma oficială bilete.frf.ro. Perioada de achiziție este limitată până pe 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea celor 550 de tichete disponibile.

Prețul unui bilet este de 132 de lei (echivalentul a 25 de euro), iar locurile rezervate fanilor români sunt situate în Peluza Sud, în aceleași sectoare ca la meciul disputat în iunie 2022, tot la Zenica.

După închiderea perioadei de vânzare, baza de date a cumpărătorilor va fi transmisă Federației de Fotbal din Bosnia și Herțegovina, pentru personalizarea biletelor, proces care va dura aproximativ cinci zile.

Începând cu vineri, 7 noiembrie, biletele personalizate vor fi livrate electronic de operatorul Bilete.ro către cumpărători, după confirmarea din partea federației gazdă.

FRF subliniază că suporterii români trebuie să adopte un comportament responsabil pe durata deplasării și a meciului.

Locurile alocate fanilor tricolorilor sunt în apropierea galeriei Bosniei și Herțegovinei, motiv pentru care federația le recomandă să evite orice tip de provocare și să respecte regulile de securitate impuse de organizatori.

Pentru intrarea pe stadion, biletele vor fi nominale, fiind necesară coincidența datelor personale cu cele din documentul de identitate prezentat la poarta de acces.

Autoritățile bosniace vor verifica suplimentar listele de suporteri transmise de FRF, pentru a preveni eventualele incidente între galerii.

Organizatorii anunță că accesul pe stadion se va face cu cel puțin 90 de minute înainte de startul meciului, iar suporterii sunt rugați să nu dețină obiecte interzise, steaguri cu mesaje politice sau materiale pirotehnice.

Meciul de la Zenica are o importanță majoră pentru România în drumul spre Campionatul Mondial din 2026. Selecționata antrenată de Mircea Lucescu trebuie să învingă în Bosnia pentru a spera la CM din 2026.

„Bilino Polje” este un stadion dificil pentru echipele oaspete. În confruntarea precedentă din Bosnia, disputată în iunie 2022, Bosnia s-a impus cu 1–0, într-un meci din Liga Națiunilor.