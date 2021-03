Un mare sportiv român a fost răpus de Covid-19. Avea doar 63 de ani. „Federaţia Română de Baschet anunţă cu multă tristeţe şi profund regret trecerea în nefiinţă a fostului mare internaţional Anton Netolitzchi.

În vârstă de numai 63 de ani, cel mai titrat jucător al CSA Steaua Bucuresti s-a stins din viata, astăzi, la secţia ATI a Spitalului Colentina, după o lungă şi grea suferinţă cauzată de virusul Sars-Cov-2, la numai patru luni de la decesul fratelui sau Valerian Netolitzchi!”, se arată într-un comunicat remis de Federaţia Română Baschet.

Aceeaşi sursă a notat că Netolitzchi a fost unul dintre cei mai importanţi jucători din istoria baschetului românesc. El a început acest sport la 10 ani, iar în 1977 a ajuns la Steaua Bucureşti.

Toată cariera, el a evoluat doar pentru această echipă de club, până în 1993. Anton Netolitzchi a avut 130 de selecţii în naţionala de baschet a României. Totodată, el a cucerit 11 titluri de campion cu Steaua Bucureşti.

Un mare sportiv român a fost răpus de Covid-19

Primul dintre ele a venit în 1978, ultimul în 1991, iar în 1993 a câştigat şi Cupa României. Cu echipa naţională de seniori a participat la 4 ediţii ale Campionatelor Europene şi ale Cupei Balcanice interţări. După ce a renunţat la cariera de jucător, a fost antrenor în cadrul secţiei de baschet a echipei roş-albastre, atât la seniori, cât şi la tineret. Până la începutul anilor 2000 a ocupat această funcţie.

Altfel, FRB a anunţat pe site-ul oficial (frbaschet.ro) o mare performanţă pentru baschetul feminin românesc: „Singura reprezentanta a baschetului feminin romanesc care este prezenta pe scena europeana in actualul sezon, ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe, a reusit, marti seara, sa se califice, in premiera, in sferturile de finala ale EuroCup Women, editia 2020-2021.

Baschetbalistele pregatite de antrenorul Zoran Mikes au acces in faza superioara a celei de-a doua competitii continentale derulata sub egida FIBA dupa ce au dispus, in prelungiri, de incomoda grupare spaniola Lointek Gernika Bizkaia, cu scorul de 76-73 (26-14, 15-17, 16-10, 10-26, 9-6).

In sferturile de finala, multipla campioana a baschetului feminin romanesc va da ochii, joi seara, de la ora 19:00, cu puternica echipa italiana Reyer Venezia, care a dispus marti seara de gruparea poloneza InvestInTheWest Enea Gorzow, cu scorul de 72-63.”