Drama fetiței care a supraviețuit 7 ani peste speranța de viață.

Între timp, locurile destinate copiilor cu Covid-19 la cele mai mari spitale de copii din Bucureşti sunt ocupate: 13 locuri din 13 ocupate la Spitalul Grigore Alexandrescu, 7 locuri din 7 ocupate la Spitalul Victor Gomoiu. Cei mai mulţi dintre copii au forme medii de boală.

Fetița de 11 ani, din Săftica, este intubată de la jumătatea lunii februarie

Caz deosebit de grav la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitală. Cu o boală neurodegenerativă gravă, fata de 11 ani de loc din Săftica este intubată de la jumătatea lunii februarie. Testul pentru Covid-19 s-a negativat abia marţi, după mai bine de o lună de la internare, relatează News.ro .

Raluca Alexandru, purtătorul de cuvând al Spitalului Grigore Alexandrescu a explicat pentru News.ro complexitatea acestui caz grav şi extrem de rar. “În secţia de ATI, singurul copil intubat este o fetiţă de 11 ani care a fost internată în luna februarie, cu comorbidităţi din naştere, ea a venit cu o pneumonie dată de Covid destul de urâtă, iar la scurt timp după internare a fost necesară intubarea şi este şi la ora actuală intubată, s-a încercat de multe ori detubarea dar s-a constatat că nu poate respira singură.

Are o distrofie neuroaxonală din naştere. A fost tratată pe tot acest parcurs, din câte am înţeles a luat cumva din familie. Bunicul a fost internat cu Covid-19, în acea perioadă în care ea s-a prezentat la noi în februarie. Ce înseamnă această afecţiune? Nu se dezvoltă bine musculatura, este o patologie destul de gravă cu multiple alte comorbidităţi, nu este ceva uşor, de obicei se spune teoretic, în carte, că rata de supravieţuire este la 4 ani, ea a ajuns la 11 ani. Covidul i-a complicat starea, şi acum nu ştim dacă muşchii ei până la urmă…plămânul…va mai putea să respire singură, are afectată mult zona pulmonară”.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului de copii Grigore Alexandrescu a mai spus şi că testele pentru Covid 19 au ieşit pozitive în cazul fetiţei pe tot parcursul internării, din data de 8 februarie, şi că, abia în cursul zilei de ieri medicii au primit un rezultat negativ la acest test în cazul copilului.

Negativarea testului nu înseamnă că efectele bolii din organism au dispărut

Negativarea testului nu înseamnă şi că efectele lăsate în organism de boală au dispărut, explică medicul. Din păcate, este posibil ca fata să nu mai poată respira singură.

“Din data de 8 februarie când a ajuns la noi şi până ieri ea a fost pozitivă la Covid, pe parcurs au apărut tot felul de complicaţii, şi multisistemic, nu neapărat numai pneumonie. Ea avea oricum un status complicat. Deocamdată este staţionară şi aşteptăm să vedem cum evoluează, bineînţeles că depunem toate eforturile şi tot tratamentul, părinţii sunt alături de ea”, a mai declarat dr. Raluca Alexandru.