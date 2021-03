Scandal uriaș în sportul american.

Lumea sportului din Statele Unite este lovită de un nou scandal de rasism. Un comentator sportiv a comis-o la un meci de baschet, uitând că a lăsat microfonul deschis. El a făcut o serie de remarci nepotrivite la adresa unor jucătoare, iar acestea au fost auzite de toată lumea.

Momentul neplăcut a avut loc în Oklahoma, în timpul unui meci din campionatul liceelor.

Comentatorul care a comis greșeala se numește Matt Rowan. El este proprietar şi operator al unui serviciu de streaming, OSPN, care transmitea unul dintre meciuri.

Matt Rowan a uitat microfonul deschis în timpul unui meci de baschet. Fără să-și dea seama că este auzit de toată lumea, el a făcut mai multe remarci insultătoare la adresa jucătoarelor. S-a întâmplat chiar în momentul în care jucătoarele au îngenuncheat ca să sublinieze lupta contra rasismului.

„Îngenunchează? Sper ca cele de la Norman (una dintre echipe – n. red.) să ia bătaie! Sper să piardă!”, a fost auzit comentatorul, conform BBC.

El nu s-a oprit aici și a continuat cu jignirile cu tentă rasistă. Clipul a devenit viral pe reţelele sociale, și a fost văzut de milioane de oameni.

Cuvintele lui Matt Rowan au stârnit numeroase comentarii de dezaprobare.

„Ticălos”, „Dezgustător”, „Plin de ură”, au fost daor câteva dintre mesajele pe care le-a primit comentatorul, conform presei americane.

În fața valului uriaș de dezaprobare, Matt Rowan a ieșit public și și-a cerut scuze. El a dat vina pe situația sa medicală, spunând că din acest motiv spune lucruri nepotrivite.

„Sunt familist. Sunt căsătorit şi am doi copii, iar la un moment dat am fost pastor pentru tineri”, a spus Matt Rowan.

El a dat vina şi pe starea sa medicală spunând că boala de care suferă, diabetul, îl aduce în situația de a rosti cuvinte nepotrivite.

„Deşi nu îmi scuză vorbele, nu este neobişnuit. Când am prea mult zahăr în sânge, devin dezorientat. Și adesea spun lucruri care sunt nepotrivite şi jignitoare”, a mai declarat Matt Rowan, citat de The New York Times.