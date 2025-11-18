Politica Exclusiv

Dezvăluirile lui Makaveli, influencerul care vrea să cucerească Bucureștiul. Podcast-surpriză, ora 11.30. Exclusiv

Dezvăluirile lui Makaveli, influencerul care vrea să cucerească Bucureștiul. Podcast-surpriză, ora 11.30. Exclusiv
Azi, 18 noiembrie 2025, de la ora 11:30, pe platforma YouTube „Hai România”, jurnalistul EVZ Dan Andronic deschide un nou episod de podcast care se anunță exploziv: în fața voastră vine Makaveli, zis Virgil Zidaru. Sau invers.

Makaveli, vine să spună tot

Candidat la Primăria Capitalei, venit cu adevărat din stradă, Makaveli este un personaj necunoscut publicului EVZ. Acum va avea ocazia să-l vadă, față-n față cu jurnalistul Dan Andronic.

Makaveli este unul dintre cele mai controversate personaje ale momentului, devenit simbol al discursului anti-sistem și al „străzii” care vrea să intre în politică mare. Timp de o oră, față în față, fără montaj și fără plasă de siguranță, Andronic și Makaveli vor vorbi despre tot ce aprinde azi România: furia celor lăsați la margine, „băieții de la bloc” care nu se mai regăsesc în niciun partid, suveranism, război mediatic, justiție, profilul noilor lideri și până unde poate merge revolta transformată în vot.

Cine este cu adevărat Virgil Zidaru

Cine este cu adevărat Makaveli, dincolo de live-urile virale, înjurături, lozinci și meme-uri? Cum arată biografia lui, de la copilul crescut în Petroșani și tânărul care s-a descurcat „cum a putut”, până la influencerul care ajunge în Parlament și își anunță ambițiile politice?

Este el o portavoce autentică a unei Românii ignorate sau doar un produs al epocii TikTok, folosit și împins în față de alții mai versați?

Dan Andronic promite întrebări directe despre banii din politică, relația lui Makaveli cu partidele și liderii cu care a defilat, scandalurile în care i-a fost rostit numele, acuzațiile din presă, dar și despre limitele limbajului violent și ale amenințărilor în spațiul public.

Marti, 18 noiembrie, ora 11.30

În același timp, podcastul va încerca să surprindă și omul din spatele personajului: ce-l motivează, ce-l sperie, ce își dorește cu adevărat, ce înțelege prin „respect” și „dreptate” pentru cei care îl urmăresc. Va fi un dialog dur, incomod, pe alocuri incomod de sincer, în care nici gazda, nici invitatul nu fug de subiectele fierbinți.

Marți, 18 noiembrie 2025, ora 11:30, YouTube – „Hai România”: abonează-te la canal, activează notificările și intră live în comentarii, pentru că această confruntare Andronic–Makaveli va fi, cu siguranță, unul dintre cele mai discutate episoade de podcast ale sfârșitului de an.

