Nicolae Soare rescrie istoria maratonului românesc. Record național, doborât după 47 de ani

Nicolae Soare, atlet legitimat la CSM Bacău, a doborât recordul național la maraton, performanță care nu mai fusese depășită din 1978. La Campionatul Național de Maraton, organizat concomitent cu Raiffeisen Bucharest Marathon, Soare a încheiat cursa de 42,195 kilometri cu timpul de 2 ore, 11 minute și 58 de secunde, depășind vechiul record al lui Cătălin Andreica (2:12:30), stabilit la Campionatele Europene de la Praga, în urmă cu 47 de ani.

Performanța lui Cătălin Andreica din 1978 a fost mult timp considerată de neatins, într-o perioadă în care România nu a mai avut maratoniști de nivel internațional. Nicolae Soare a reușit să îmbunătățească recordul cu peste 30 de secunde, într-o cursă desfășurată în condiții optime pentru alergare – temperatură scăzută și umiditate moderată.

„Record național doborât după aproape jumătate de secol! Rezultatul lui Nicolae Soare confirmă valoarea, perseverența și pasiunea care definesc atletismul românesc. O performanță care onorează tradiția și deschide un nou capitol în istoria maratonului național. Felicitări sportivului și antrenoarei Cristina Alexe pentru acest moment istoric!”, a transmis Federația Română de Atletism.

Nicolae Soare a menținut un ritm mediu de aproximativ 3 minute și 8 secunde pe kilometru, preluând controlul cursei în a doua parte a traseului. Maratonul Bucureștiului s-a desfășurat pe un circuit urban care a traversat centrul Capitalei, cu punct de start și sosire în Piața Constituției, fiind totodată și criteriu de selecție pentru lotul național.

Cu timpul obținut, Soare se apropie de baremul olimpic pentru Paris 2024 (2:08:10), ceea ce îl menține între cei mai buni alergători de maraton din Europa Centrală și de Est.

În vârstă de 34 de ani, Nicolae Alexandru Soare s-a impus de-a lungul ultimului deceniu drept cel mai valoros alergător român de fond. A reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Rio 2016 și a câștigat două medalii de argint la Universiada (2015 și 2017) în proba de 10.000 m. Sportivul este antrenat de Cristina Alexe, cu care colaborează de mai mulți ani, iar trecerea sa spre maratonul de performanță a fost planificată gradual, după o perioadă îndelungată de pregătire în probele de semimaraton și 10.000 m.